Slecht nieuws voor wie hoopte op grotere accu OnePlus 9 / 9 Pro

Volgens een nieuw gerucht krijgen de aankomende OnePlus 9 en 9 Pro beiden eenzelfde batterij van 4500 mAh groot. Dat is nagenoeg even groot als diens voorganger en daarmee een tegenvaller voor wie op meer gerekend had.

Nu valt er weinig te klagen met 4500mAh maar gek is het wel dat zowel de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro over dezelfde capaciteit beschikken. Meestal wordt het uitgebreidere model uitgerust met een grotere accu. Het gerucht is trouwens afkomstig van Max Jambor die voor AllAboutSamsung schrijft.

De vermeende OnePlus 9 Pro met Hasselblad-logo

Max vult zijn bericht aan dat in de doos gewoon een oplader te vinden is. Apple en Samsung laten die tegenwoordig weg bij hun topmodellen. Eerder nog lekte een afbeelding uit van de OnePlus 9 Pro met achterop het Hasselblad-logo. Deze van oorsprong Zweedse fabrikant van fotocamera's is bij het grote publiek niet heel bekend, mede omdat hun producten zo duur zijn. En toch kent iedereen wel een foto geschoten met een Hasselblad-camera. De NASA nam namelijk een Hasselblad-camera mee tijdens de eerste maanlanding. De bemanning van Apollo 11 schoot de bekende aardopkomst-foto, het verschijnen van de blauwe aarde voor een grijs maandlandschap, met een Hasselblad.

Samenwerking met Hasselblad

Of je ook zulke iconische foto's met de toekomstige OnePlus 9 Pro gaat maken valt te bezien. Het is namelijk niet duidelijk wat voor aandeel Hasselblad heeft in de camera. Mogelijk is de samenwerking puur een marketingtechnische waarbij ze hun naam geleend hebben. Er zijn meer voorbeelden waarbij bekende lens- en/of camerafabrikanten hebben samengewerkt met telefoonfabrikanten. Leica, Zeiss en Light zijn enkele voorbeelden.

