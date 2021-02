Screenshots geven vroeg kijkje in Android 12

Terwijl de meesten van ons nog niet eens met Android 11 werken zijn er screenshots verschenen van een vroege versie van Android 12. Volgens de bron zou Google al in maart een developer preview van Android 12 kunnen vrijgeven.

Google werkt de laatste jaren aan een volgende Android-versie in alle openbaarheid. Zo werd Android 11 officieel op 8 september aangekondigd maar de eerste developer preview verscheen al op 11 februari vrijgegeven. Dat is een versie die vooral voor ontwikkelaars bedoeld is. Google zet de grote lijnen uit en samen worden de details ingevuld.

Binnenkort kunnen we naar alle waarschijnlijkheid de eerste Developer Preview van Android 12 tegemoet zien. Screenshots van Android 12 verschenen bij XDA Developers. Radicaal anders ziet versie 12 er niet uit, vooral niet in vergelijking met versie 11 maar er zijn wel degelijk verschillen, los van de wat grijze achtergrond.

Notificatievenster

Zo lijkt het notificatievenster onder handen te zijn genomen. De snelkoppelingen waarmee bijvoorbeeld WiFi in- en uitgeschakeld kan worden bevat 4 grote iconen in plaats van 6 kleine. Het onderscheid tussen conversaties en notificaties blijft op wat uiterlijke verschillen na.

Nieuwe conversatie widget

Privacy instellingen

Voortaan krijg je duidelijker in beeld welke apps gebruikmaken van de microfoon en/of camera. Een icoontje bovenin het scherm wordt zichtbaar en wanneer je daar op klikt toont Android welke app daar gebruik van maakt. Het wordt straks ook mogelijk toegang tot de camera of microfoon helemaal uit te schakelen.

Verder lijkt er een widget bij te komen gericht op conversaties. Hierin zie je gemiste oproepen, ontvangen berichtjes en statusupdates. Het wachten nu is op de eerste Developer Preview. Die zal vermoedelijk eerst voor Google's eigen Pixel-telefoons uitkomen zoals de Pixel 5. Zodra Google die uitbrengt dan lees je dat hier als eerste terug.