Verkoop Samsung Galaxy S21-serie in Zuid-Korea 30% hoger

Samsung heeft volgens vroege verkoopcijfers tot 30% meer exemplaren van de S21-serie verkocht dan destijds van de S20. In thuismarkt Zuid-Korea tot maar liefst 30% en in het Verenigd Koninkrijk stevent Samsung af op een record.

Samsung had wat goed te maken met de Galaxy S21-serie bestaande uit de S21, S21+ en de S21 Ultra. De verkoop van de S20 deed het namelijk niet zo goed. Volgens schattingen lagen de verkoopcijfers daarvan 30% lager dan destijds bij de S10. Dat dwong Samsung er tussentijds toe om met een voordeliger model te komen; de S20 FE.

De S21 Ultra doet het vooral in het VK goed

Die deed het opvallend goed en Samsung leek van dit experiment te leren. De instapprijs van de S21 is daarom voor het eerst in jaren lager in plaats van hoger. Consumenten lijken die prijsverlaging wel te waarderen; van alle S21-modellen was 40% een instap S21. De S21 Ultra neemt 36% van de verkopen voor zijn rekening met een karige 24% voor de wat onzichtbare S21+. Die laatste onderscheid zich naast het formaat nauwelijks van de instap S21.

Record aantal pre-orders

Of Samsung hiermee haar verkooprecord verbreekt is nog te vroeg om te zeggen. Het jaar duurt nog lang en er kan nog veel gebeuren. Voor wat betreft de Engelse markt heeft Samsung alvast wel een record te pakken. Nog nooit verkocht het zoveel S21-modellen in de voorverkoop. Opvallend genoeg nam de dure S21 Ultra daar de helft van alle pre-orders in beslag. Hoeveel orders Samsung precies in ontvangst nam meldt het niet dus het is lastig te controleren en te vergelijken.