Google kondigt waterdichte Pixel 5a aan met grote batterij

Google heeft zoals verwacht de Pixel 5a uit de doeken gedaan. Het toestel toont grote gelijkenissen met de Pixel 4a 5G maar is ditmaal waterdicht en heeft een flink grotere batterij.

De introductie van de Pixel 5a met 5G voor vandaag werd al verwacht. Google levert en onthult nu ook officieel haar nieuwste Pixel A-telefoon. Nieuw eraan is de waterdichte IP67-behuizing, een eerste in de Pixel A-serie. Ook gaat de Pixel 5a er met de titel voor "grootste accu in een Pixel-telefoon" vandoor. Binnenin zit namelijk een 4680 mAh groot exemplaar.

De Google Pixel 5a aan de snellader

Er zijn zoals gezegd veel gelijkenissen met de Pixel 4a 5G al is het scherm van deze Pixel 5a met 6,34 inch iets groter. Nog altijd gaat het om een OLED-scherm met FHD+ resolutie en Always-on functionaliteit. De achter camera bestaat uit een 12.2MP exemplaar en 16MP met 107° ultra-groothoeklens.

Portrait Light en Night Sight

Net als andere Pixel-telefoons beschikt de camera van de Pixel 5a over de Portrait Light-functie. Met behulp van machine learning kun je gezichten achteraf anders belichten. Alsof je een extra licht tevoorschijn tovert. Bekende camera-functies zoals Night Sight met astrofotografie ontbreken uiteraard ook niet.

Google Pixel 5a prijs

Net als de 4a 5G wordt deze 5a aangestuurd door een Qualcomm Snapdragon 765G-processor met Titan M-beveiligingschip + 6GB aan RAM-werkgeheugen. Nieuw zijn de 4 verschillende hoesjes die los verkrijgbaar zijn.

Google noemt het 'Mostly Black' maar er zit een groene ondertoon in

De Google Pixel 5a ligt in een select groepje landen vanaf 26 augustus in de winkel voor een adviesprijs van $449. Je krijgt hiervoor het model met 128GB aan opslaggeheugen en in de kleur Mostly Black. Andere keuzes zijn er vooralsnog niet. Klanten krijgen daar 3 maanden gratis YouTube Premium, 100GB Google One cloud-opslag en Google Play Pass bij.