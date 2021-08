Aanstaande Fairphone 4 5G goedgekeurd door Wi-Fi Alliance

Fairphone bereidt een telefoon voor met 5G-ondersteuning. Deze Fairphone 4 5G is nog niet officieel aangekondigd maar hij beschikt al wel over WiFi goedkeuring. Het goedkeuringsrapport verscheen namelijk vroegtijdig bij de Wi-Fi Alliance.

Het Nederlandse Fairphone maakt duurzame telefoons van eerlijke materialen. De telefoons zijn zelf te repareren en van sommige componenten zijn zelfs opvolgers uitgekomen. Zo hoe je geen geheel nieuwe mobiel te kopen maar hoef je alleen een onderdeel te wisselen. Een nieuwe 48MP cameramodule bijvoorbeeld zoals destijds met de Fairphone 3+ gebeurde.

Een Fairphone-telefoon, nog zonder 5G

Of je bestaande Fairphone-telefoons op een soortgelijke manier straks van 5G kunt voorzien lijkt niet voor de hand te liggen. Hiervoor moet een processor-wissel plaatsvinden. Voor zover wij weten is dat een niet eenvoudig te wisselen onderdeel, maar wie weet kan Fairphone ons verrassen. Dat gaan ze sowieso doen want wij hebben geen idee wanneer het de Fairphone 4 5G gaat aankondigen.

Aankondiging Fairphone 5G

Het bestaan van een Fairphone met 5G werd opgemerkt door WinFuture die een goedkeuringsrapport aantrof bij de Wi-Fi Alliance. De bron denkt dat het "weken of maanden" kan duren maar dat is en blijft een ruwe schatting. Er zit niets anders op dan een officieel persbericht af te wachten.