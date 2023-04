Vivo overweegt verkoopstop telefoons in Europese landen vanwege patentgeschil Nokia

BBK Electronics, de eigenaar van Vivo, is momenteel in gevecht met Nokia over het verlengen van het gebruik van elkaars patenten. In een blogpost op de website van Vivo beweert het er met Nokia niet uit te komen en welke gevolgen dat kan hebben. Eén daarvan is het staken van de verkoop van telefoons in grote delen van Europa.

Vrij recent dook het gerucht op dat Vivo zich zou terugtrekken uit Europa. Dat bericht werd snel tegengesproken maar dat bracht de geest niet terug in de fles. En niet zonder reden want er blijkt het nodig aan de hand te zijn. Met name met het afnemen van een licentie op Nokia-patenten. Kort samengevat; Vivo dreigt er met Nokia niet uit te komen.

Mogelijk breken donkere tijden aan voor Vivo Europa

Volgens Vivo ligt dat niet aan hun. Het Chinese bedrijf beweert dat het Finse Nokia niet met een eerlijk en redelijk aanbod komt. Intussen heeft ook de rechtbank zich gebogen over het geschil en hierin Nokia gelijk gegeven. Vivo onderzoekt nu wat de gevolgen zijn en belooft in hoger beroep te gaan als ze daar gronden voor ziet. Ook zegt het met Nokia te blijven onderhandelen. Mocht dat op niets uitdraaien dan lijkt een mogelijkheid het staken van de telefoonverkoop.

Zeldzaam maar niet uniek

Telefoonfabrikanten nemen doorgaans licenties van elkaar af voor het gebruik van elkaars patenten. Hierover maken ze onderling afspraken en heel soms komen ze daar niet uit. Het vervolgens terugtrekken uit een markt is een vrij zeldzame maar niet uniek gevolg. Zo verliet Wiko de Nederlandse markt vanwege een geschil met Philips.

Oppo-telefoons al langer niet meer te koop in Duitsland

Andere Europese landen

Zoals gezegd is Vivo onderdeel van BBK Electronics, een bedrijf dat ook eigenaar is van Oppo, OnePlus, realme en iQOO. Een eerdere uitspraak deed BBK al besluiten de verkoop van Oppo en OnePlus-telefoons in Duitsland te staken. Nokia heeft het bedrijf ook aangeklaagd in tal van andere Europese landen waaronder Frankrijk, Nederland, Spanje en Finland. Ook in die landen bestaat het risico op een verkoopstop.

