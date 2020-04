Motorola betreedt opnieuw vlaggenschip-categorie met edge en edge+

Na een aantal jaren geen absoluut vlaggenschip meer te hebben uitgebracht vond moederbedrijf Lenovo het wel weer eens tijd worden. Het kondigde gisteravond de Motorola edge en edge+ aan. Smalle 5G-telefoons met een sterk aflopend scherm aan de zijkanten en goede camera's. Maar zou het genoeg zijn?

Het is intussen dringen geblazen in de categorie 'supertelefoons'. We hebben de Samsung Galaxy S20 Ultra, de iPhone 11 Pro Max, OnePlus 8 Pro en de Huawei P40 Pro. Toch zag Lenovo z'n kans schoon voor een geduchte tegenstander in de vorm van de nu aangekondigde Motorola edge en edge+.

De Motorola edge en edge+

Beide telefoons hebben een 6,7 inch groot OLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid. Motorola kiest voor een relatief smal scherm met een schermverhouding van 19,5:9. Motorola noemt het een Edge Fall-scherm vanwege de 90° afronding aan de zijkant. Zorgen over ghost aanrakingen moeten weggenomen worden door een extra instelling-menu. Beiden telefoons zijn ook geschikt voor het toekomstige 5G en hebben een spatwaterdichte behuizing met, toch uniek in deze categorie, een koptelefoonpoort. Verschillen zitten hem in de processorkeuze, de camera achterop, de batterij en dat alleen de Motorola edge+ draadloos opgeladen kan worden. Nog een verschil; de edge+ komt hier niet uit, alleen de edge.

Specificaties Motorola edge

De Motorola edge wordt aangedreven door een Snapdragon 765G octa-core processor van Qualcomm. Ingebouwd zit een aangenaam grote 4500 mAh die alleen bedraad tot maximaal 18 Watt opgeladen kan worden. Volgens de opgave moet dit voldoende zijn voor 2 dagen accu. Achterop vinden we een vierkoppige camerasysteem bestaande uit een hoofdsensor van 64 megapixel met f/1.8 lens. Er is een 16 megapixel ultra-groothoeklens met een beeldhoek van 117°. Bijzonder hieraan is dat je hiermee ook van zeer dichtbij scherpe foto's kunt schieten. Ook aanwezig is een 8 megapixel telephoto lens voor 2x optische zoom. De vierde sensor is een zogenaamde ToF-sensor voor diepteherkenning. Voorop zit een 25 megapixel selfiecamera achter een schermgat links in de bovenhoek van het scherm.

De edge in Midnight Magenta

De edge draait Android 10 maar geen Android One. Wel belooft Motorola geen bloatware te installeren, het zou om een vrij kale Android-versie gaan maar harde beloftes over updates worden niet gedaan. Bijzonder is verder de stereo speakers die flink wat geluid kunnen produceren. Qua audio gooit deze edge-serie sowieso hoge ogen; we zien dat niet vaak meer. De edge krijgt een adviesprijs van 599 euro en is voorlopig alleen in de kleur zwart te bestellen. Verwacht hem ergens rond mei in de winkels.

edge+

Wie nog meer geld tegen een nieuw toestel wil aangooien moet uitkijken naar de edge+. Alhoewel hij niet overal te koop zal zijn, zo slaat hij Nederland over zo lijkt. Het toestel kan overweg met de snelste 5G-snelheden tot maar liefst 4 Gbit/s. Dit is meteen de reden waarom hij hier nog niet te koop zal zijn; 5G is hier nog niet uitgerold laat staan op de mmWave-band.

En de edge+ in Thunder Grey

De Motorola edge+ krijgt jaloersmakende specificaties zoals een Snapdragon 865 met 12 GB aan RAM-geheugen, 256 GB opslaggeheugen, een 5000 mAh batterij met draadloos laden én omgekeerd laden + een 108 megapixel camerasysteem. Het enige wat wij kunnen bedenken wat enigszins tegenvalt is de Full HD+ resolutie. Andere vlaggenschepen rekken die veelal op naar Quad HD+. De edge+ ligt vanaf 14 mei in de VS in de winkel voor een adviesprijs van 999,99 dollar. Het toestel komt ook naar Europa maar slechts een handjevol landen.

