Google onthult Pixel 10a met vlakker design: de kleinste update in jaren?

Google heeft zoals aangekondigd de Pixel 10a uitgebracht die mogelijk de boeken in gaat als de kleinste update aller tijden. Het toestel heeft een vlakker profiel; de cameramodule ligt nu volledig verzonken in de behuizing, en het opladen kan iets sneller. Verder is er weinig nieuws onder de zon, maar is dat erg?

In het kort Minimale upgrade : De Pixel 10a behoudt grotendeels het ontwerp en de interne hardware van de Pixel 9a

Subtiele verbeteringen : Belangrijkste wijzigingen zijn een helderder scherm (3000 nits) en marginaal sneller (draadloos) laden

Prijsconflict: Met een adviesprijs van €549 is het toestel aanzienlijk duurder dan de huidige marktprijs van zijn voorganger

De Pixel 10a had evengoed als een 're-release' van de Pixel 9a door het leven kunnen gaan. Het uiterlijk is zelfs voor het getrainde oog moeilijk te onderscheiden, het kleurenaanbod is min of meer gelijk en ook onder de motorkap zijn de verschillen minimaal.

Ontmoet de Pixel 10a

En toch zijn er verschillen tussen de Pixel 10a en de Pixel 9a. We vonden er een paar.

De details: Wat er wél verandert

Cameramodule steekt niet meer uit

Helderheid beeldscherm van 2700 naar 3000 nits (betere afleesbaarheid buiiten)

(betere afleesbaarheid buiiten) Schermglas van Gorilla Glass 3 naar Gorilla Glass 7i (krasbestendiger en beter bestand tegen barsten)

(krasbestendiger en beter bestand tegen barsten) Vermogen bedraad opladen van 23 naar 30 Watt

Vermogen draadloos opladen van 7.5 naar 10 Watt

Satelliet SOS (bereik hulpdiensten zonder WiFi of mobiel netwerk)

Oude wijn in nieuwe zakken?

Verder ogen de schermranden wat dunner waardoor het toestel iets minder lang is, al is de breedte vreemd genoeg wel wat toegenomen. Het is allemaal een fractie van een millimeter dus noemenswaardig is het niet. De specificatielijst is verder hetzelfde met dezelfde camera's, dezelfde batterijcapaciteit en dezelfde processor. Vooral die laatste is opvallend want Google rustte tot op heden haar Pixel A-telefoon uit met dezelfde Tensor-chip als de krachtiger modellen van een half jaar geleden.

Zoek de verschillen: links de Pixel 10a, rechts de Pixel 9a

Rest de vraag waarom je als consument voor de Pixel 10a moet gaan? De gelijkwaardige Pixel 9a is op moment van schrijven namelijk €162 goedkoper. En daar krijg je dus praktische hetzelfde voor.

Pixel 10a: strategische zet of gemiste kans?

Deze beperkte upgrade lijkt eerder een strategische zet van Google om resterende voorraden van de Tensor G4-chipset weg te werken, dan een poging om de consument te verrassen. Dat maakt van de Pixel 10a een lastig aan te raden telefoon zolang de 9a nog in de winkels ligt.

Beschikbaarheid en kleuren

Google zegt de Pixel 10a vanaf 5 maart te kunnen leveren in de kleuren Lavender, Berry, Fog en Obsidian. De vanaf-prijs bedraagt €549, net als destijds bij de 9a het geval was. Je ontvangt dan 128GB aan opslaggeheugen. Wil je het dubbele? Dan wordt daar een stevige €100 bij opgeteld. Kun je nou niet wachten tot 5 maart? Dan haal je vandaag nog een Pixel 9a voor €387 in huis.