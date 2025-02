Persmateriaal laat alles van Samsung Galaxy A56 zien

Al maanden duikt er met enige regelmaat informatie op over de aanstaande Samsung Galaxy A56. In eerste instantie was dit beperkt tot informatie, over de processor bijvoorbeeld, maar we hebben inmiddels ook al beeldmateriaal gezien. Vandaag is het de beurt aan het marketingmateriaal waarmee een aankondiging aanstaande lijkt.

Onderstaande afbeeldingen zijn snapshots uit animaties die verschenen op de Substack van Evan Blass. De renders van Blass komen overeen met eerder verschenen renders van Onleaks. Dat betekent dat Samsung tussen het uitlekken van de bouwtekeningen en nu geen wijzigingen meer aan de Galaxy A56 heeft doorgevoerd.

Het uiterlijk van de Samsung Galaxy A56 is een mix van de S25 en de A55. Zo liggen de volumetoetsen op een verhoging, ook het Key Island genoemd, en zijn de zijkanten plat zoals bij recente Galaxy S-telefoons. De geborstelde zijkanten ogen zelfs op titanium zoals bij de S25 Ultra.

Samsung Galaxy A56 in 4 kleuren

De beelden van Blass laten vier verschillende kleuren voor de A56 zien; donkergrijs, zilver, roze en vergrijsd groen. Echt kleurrijk willen we het niet noemen, maar het past wel bij deze tijd. Specificaties vermeldt Blass zoals gebruikelijk niet, daarvoor moeten we elders kijken.

Gelukkig is er al het nodige van de Galaxy A56 uitgelekt. Hierdoor waren we in staat om onderstaand lijstje te maken.

6.6 inch FHD-scherm

FHD-scherm AMOLED -paneel, 120Hz weergave

-paneel, weergave 50MP hoofdcamera, 12MP ultra-groothoek, 5MP dieptecamera

hoofdcamera, ultra-groothoek, dieptecamera Samsung Exynos 1580 -processor

-processor 8/128GB en 12/256GB aan RAM/ROM

en aan RAM/ROM 5000 mAh + 45W snelladen

Wat hiervan straks blijkt te kloppen is afwachten. Het is nog onbekend wanneer Samsung het toestel zal onthullen. Dat kan mogelijk nog wel een maand duren. Zo werd de A55 in maart van 2024 aangekondigd, wat op moment van schrijven nog tenminste twee weken duurt.

Bron: Evan Blass - Substack