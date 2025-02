Deze app laat je Samsung SmartTag-tracker met iedere Android-telefoon werken

Sinds Google haar Find My-netwerk heeft uitgerold loopt het nog niet hard met compatible trackers. Samsung doet het met haar SmartThings-netwerk en de SmartTag-trackers beduidend beter, maar die worden alleen door Samsung Galaxy-telefoons ondersteunt. Deze app verandert dat.

Het is ontwikkelaar Kieron Quinn die met zijn app uTag ervoor zorgt dat de SmartTag 2 ook met andere Android-telefoons werkt. Je vindt de app niet in de Google Play Store, maar zult de APK via Github moeten downloaden en installeren.

De enige vereiste is een Android-telefoon die minimaal versie 11 draait. Je kunt vervolgens alle SmartTag-functies gebruiken alsof je van een Galaxy-telefoon gebruikmaakt. Je vindt de tracker sneller terug wanneer je toestel over UWB beschikt. De ontwikkelaar heeft zelfs extra functies toegevoegd die de officiƫle Samsung-app niet heeft;

Functie Omschrijving Widgets Tag- en locatiegeschiedenis weergeven op een kaart in een widget Custom Automations Open apps, snelkoppelingen of voer taken uit Offline Location Bekijk laatste locatie en zoek offline naar tag Wi-Fi Safe Areas Gebruik wifi-netwerk om een gebied te markeren als veilig om tags achter te laten Passive Mode Ontvang alleen uitgebreide locatie-informatie Biometric Entry Vergrendel toegang met biometrische inlog Custom Lost Mode URL Gebruik tag als NFC-tag en open URL wanneer u erop tikt Export Location History Locatiegeschiedenis voor een tag opslaan in CSV Smartspacer Support Taginformatie weergeven in In Ć©Ć©n oogopslag (vereist Smartspacer)

Het ligt voor de hand dat Samsung niet blij zal zijn met de app. Maar omdat deze niet via officiĆ«le bronnen verspreid wordt maar zelf geĆÆnstalleerd moet worden zal het er weinig tegen kunnen doen.

Nieuwe SmartTag

Samsung zou alleen toekomstige SmartTag-modellen extra kunnen beveiligen om dit te voorkomen. De SmartTag 2 werd in oktober van 2023 uitgebracht, bijna drie jaar na het uitkomen van de eerste generatie SmartTag.

