Samsung Galaxy A56 lijkt klaar om gelanceerd te worden

Alle aandacht mag momenteel wel uitgaan naar de S25-serie, Samsung heeft nog een belangrijke telefoon in de startblokken staan. We doelen op de Galaxy A56. Deze is zojuist goedgekeurd voor de Chinese markt en daarmee klaar om gelanceerd te worden.

Niet alleen heeft het Chinese TENAA haar goedkeuren aan de Galaxy A56 gegeven, ze publiceren er meteen enkele foto's bij. We zien de voor- en achterzijde van de A56 met een pilvormig camera-eiland dat omringt wordt door een randje.

TENAA heeft de Galaxy A56 al binnen

Deze informatie komt overeen met eerder verschenen renders. We zien verder een metalen frame en een blauwe platte achterkant. Eerdere geruchten spraken over een Exynos 1580-processor met tenminste 8GB aan RAM en een 50+12+5MP camera setup.

Nieuwe selfiecamera?

Wellicht ruilt Samsung de 32MP selfiecamera van de A55 in voor een 12MP exemplaar die ondanks de lagere resolutie toch betere zelfportretten schiet. Een exacte lanceerdatum hebben we nog niet maar we gokken op ergens rond maart.