Extra koeling voor Samsung Galaxy S25 moet Snapdragon 8 Elite temmen

Qualcomm heeft min of meer bevestigd dat haar Snapdragon 8 Elite de aankomende Galaxy S25-serie zal aandrijven. En om de volledige potentie van de chipset te benutten heeft Samsung daar een speciale koeling voor bedacht.

Want volgt insider Ahmed Qwaider wordt de zogenaamde Vapor Chamber die Samsung toepast flink groter. Met name voor de S25 Ultra; tot wel liefst 42%. De Galaxy S25 en S25+ zou volstaan met een 10% toename.

S24 Ultra had ook al een 1,9x grotere vapor chamber

Samsung past al langer Vapor Chambers toe in de Galaxy S-serie om hitte van de processor beter te geleiden naar elders. Hoe koeler de processor draait, met name tijdens intensieve taken, hoe sneller taken afgehandeld worden. Vanaf een zekere temperatuur begint een processor z'n prestaties af te knijpen, het zogenaamde throttlen, om de levensduur te verlengen.

Snellere Galaxy AI

Volgens dezelfde Ahmed resulteert dit alles in een sprong van 38% in prestaties voor de CPU, 34% voor de GPU en 43% in de NPU. Die laatste zal het merendeel van de AI-taken voor z'n rekening nemen. De verwachting is dat Galaxy AI hierdoor sneller en mogelijk weer nieuwe functies zal kunnen uitvoeren.

Snapdragon is er bij

Samsung kondigt de Galaxy S25-serie op 22 januari aan tijdens een live event dat online te volgen is. De verwachting is dat tenminste de S25, S25+ en S25 Ultra daarna meteen als pre-order te bestellen zijn. Of dat ook geldt voor het vierde model, de S25 Slim, valt nog te bezien. Daarover ontbreekt nog informatie.