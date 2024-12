Evan Blass onthult lanceerdatum Samsung Galaxy S25-serie

Het volgende Galaxy Unpacked vindt plaats op 22 januari 2025. Dat wisten we stiekem al, maar een bevestiging ontbrak. We denken die nu wel binnen te hebben dankzij een schermafbeelding op X van @evleaks. Samsung is niet blij en heeft de afbeelding laten weghalen.

Dat weerhoudt ons er niet van om woensdag 22 januari 2025 groot te omcirkelen in onze agenda. Waarom? Omdat informatie van Evan Blass doorgaans klopt. En we hebben geen reden dat het deze keer anders is.

Eerstvolgende Galaxy Unpacked op 22 januari 2025

Er bestaat een kans dat het een druk evenement zal worden. Natuurlijk verwachten we de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra maar wellicht tovert Samsung meer uit de hoge hoed. Zo zijn daar nog de S25 Slim en Project Moohan die ook in de wandelgangen genoemd worden.

Veel AI

De afbeelding laat een ster zien, die vaak geassocieerd wordt met AI. Dat is niet toevallig, het evenement zal het startpunt zijn van One UI 7, dat vol zal zitten met AI-functies. Wie beter kijkt ziet dat de ster bestaat uit vier telefoons. Het is dus niet ondenkbaar dat ook de dunne Galaxy S25 Slim aangekondigd wordt.

Notice and take down

Samsung is niet blij met alle aandacht. Ze hebben een Notice and take down bij X (voorheen Twitter) ingediend. De oorspronkelijke afbeelding is nu vervangen door een afbeelding waarop staat "Media not displayed".

