Samsung Galaxy S25+ in het echt èn te vroeg verschenen

Er zijn foto's verschenen waarop de Samsung Galaxy S25+ te zien is. Niet alleen is dat te vroeg, zo moet Samsung het toestel nog officieel aankondigen, er is nog wel meer vreemd aan de foto's. Laten we ze eens van dichtbij bekijken.

Het lijkt om een werkend exemplaar van de S25+ te gaan. Althans, we zien een werkend scherm en daarop lezen we typenummer SM-S936U, het vermoedelijke typenummer van de S25 Plus. Maar er is ook nogal veel afgeplakt.

Zo zit er voor de camera's een sticker met daarop "NO PHOTOS". Waarom is onduidelijk. Verder zijn er bepaalde onderdelen van het toestel afgeschermd en is de achtergrond geblurd. Mogelijk om de identiteit van de eigenaar te verhullen. Maar dat kon niet voorkomen dat we iets anders, iets tot nu toe onbekend, wel zien.

Is het een knop? Is het een antenne?

Onder de powerknop zien we iets wat verdiept ligt. Iets wat sterk lijkt op de Camera Control Button op recente iPhones. Dat is een aanraakgevoelige knop om de camera mee te bedienen. Tot dusver hadden we nog geen geruchten voorbij zien komen dat Samsung diezelfde route neemt.

Een logischer verklaring is dat we hier kijken naar de mmWave-antenne voor extra snel 5G-internet. Deze hogere 5G-frequenties (vanaf 26 GHz) worden in Europa nog niet gebruikt maar wel in de VS en Zuid-Korea. mmWave-versies van de Galaxy S24 laten een vergelijkbare inkeping zien.

Bron: @Jukanlosreve