Zo gaat Samsung de concurrentie aan met Apple’s Dynamic Island

Samsung neemt langer dan gebruikelijk haar tijd met een nieuwe versie van One UI. Daar heeft Samsung een goede reden voor want het wil echt met iets nieuws komen. Dat nieuws blijkt de Now Bar te zijn. Het moet de concurrentie aangaan met het Dynamic Island dat we op recente iPhones zagen.

Even een opfriscursus. Apple kondigde het Dynamic Island aan met de iPhone 15. Hierbij werd de vorm van de Face ID-componenten geïntegreerd in de software. Dankzij animaties wordt de gebruiker op de hoogte gehouden van notificaties, timers en extra informatie.

De Now Bar is een belangrijk onderdeel van One UI 7

Samsung heeft lang nagedacht over een antwoord en dat is de Now Bar. Je vindt hem in tegenstelling tot het Dynamic Island niet bovenaan, maar onderaan het scherm. Het voordeel hiervan is dat het dichterbij je hand zit en daardoor makkelijker te bedienen. Geheel in stijl met One UI. De Now Bar is vrijwel volledig gebouwd op AI; kunstmatige intelligentie.

De Now Bar geeft informatie zoals de weersverwachting, doet suggesties op basis van je agenda, en kan een muzieklijst samenstelling op basis van je reis. De Now Bar is een startpunt voor veel gebruikte functies op je telefoon en het leeft daarom op het lock-screen.

Zowel native apps als apps van anderen

Naast de door Samsung gedeelde schermafbeelding, hebben we ook voorbeelden gezien waarin de Now Bar wordt gebruikt voor de klok, voice recorder, Samsung Health, vertalen, Maps, Music en Notes. Ook hier staat Now Bar als een soort widget onderaan in het lockscreen.

Verwacht One UI 7 met de Now Bar vanaf begin 2025. De eerste telefoons die ermee worden uitgerust zal de Galaxy S25-serie zijn. Daarna krijgen oudere Galaxy-telefoons One UI 7 als update binnen, afhankelijk van hoe oud je mobiel is.