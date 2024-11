Nieuwe foto's van Samsung Galaxy S25 Ultra verschenen, tonen One UI 7 en S Pen

Er zijn nieuwe foto's verschenen waarop de S25 Ultra te zien is. Ze lijken afkomstig van dezelfde persoon die eerder een filmpje van het toestel op Reddit plaatste. Het beeldmateriaal van vandaag toont nieuwe kanten van de S25 Ultra waaronder de onderkant.

Deze nieuwe beelden van de S25 Ultra bereiken ons via Android Headlines en Reddit-gebruiker u/GamingMK. Die laatste zou in contact staan met de de uploader van het eerder genoemde filmpje, maar die heeft z'n account inmiddels verwijderd.

Dit is voor het eerst dat we ook de onderkant van de Galaxy S25 Ultra zien. Hierop zien we goed de ingebouwde S Pen, iets waar uitsluitend de Galaxy S Ultra-modellen over beschikken. De slot hiervoor zit nog altijd links onderin.

One UI 7

u/GamingMK geeft ook enkele screenshots van het nog te verschijnen One UI 7 besturingssysteem. Deze op Android 15 gebaseerde schil werd al eerder verwacht maar is telkens uitgesteld, mogelijk tot begin 2025.

Samsung volgt met One UI 7 grotendeels de richtlijnen van Android 15 met een vernieuwd snelkoppelingen-menu en de nodige grafische aanpassingen. Het wachten nu nog is op beeldmateriaal van de overige Galaxy S25-modellen. Daar zijn nog geen foto's van verschenen.