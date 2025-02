Samsung Galaxy S25 Edge verloor derde camera vanwege dikte

Samsung liet 22 januari de Galaxy S25 Edge zien; een ultra-dunne Galaxy-telefoon. Een week eerder toonde @onleaks renders van het toestel met één groot verschil; een derde camera. Die bleek spontaan verdwenen toen Samsung hem toonde. Waarom?

De renders van Onleaks zijn doorgaans correct. Ze zijn afkomstig van de fabrieken die de telefoons maken en zonder bouwtekening geen telefoon. En laat Onleaks nou z'n renders maken aan de hand van deze bouwtekeningen. In een reconstructie laat Onleaks zien waar het misging.

Samsung Galaxy S25 Edge met niet drie, maar twee camera's

Samsung werkte aan twee prototypes; een dikke van 6,4 mm en een dunne van 5,84 mm. Toen Samsung leerde dat Apple's iPhone 17 Air vermoedelijk tussen de 5 en 6 millimeter dik zou worden, werd de ontwikkeling van het dikkere prototype stilgelegd. Daardoor moest de telephoto-camera het veld ruimen. En ook de batterij moest dunner; 3900mAh.

Mogelijk niet dun genoeg

En dus keken we halverwege januari naar het verkeerde prototype en waren we eindelijk eens verrast toen Samsung tijdens Unpacked écht iets nieuws liet zien. De dimensies van Samsung Galaxy S25 Edge komen nu uit op 158,2 x 75,5 x 5,84 mm, en daarmee verliest Samsung het mogelijk alsnog van Apple.

Maar voordat we daar antwoord op kunnen geven moet Apple haar dunne iPhone aankondigen. En dat gebeurt niet voor eind dit jaar. Maar in die tijd kan Samsung niet rusten, want de S25 Edge is allesbehalve klaar. Ook die komt mogelijk pas rond diezelfde periode op de markt.

S25 Edge specificaties

Via weer een andere bron leren we meer over de S25 Edge specificaties. Onderstaand lijstje is afkomstig van @PandaFlash op X en zijn volgens deze gebruiker "bevestigd". Al is ons advies om dat met een korreltje zout te nemen.

1-120 Hz Refresh Rate + Pro Scaler-ondersteuning

Refresh Rate + Pro Scaler-ondersteuning 1,32 mm dunne schermranden

dunne schermranden Gorilla Glass Victus 2

Armor Aluminum Frame

Frame 200 MP hoofdcamera

hoofdcamera 12 MP selfiecamera

selfiecamera Wi-Fi 7 -ondersteuning

-ondersteuning Dunnere Vapor Chamber dan de S25

dan de S25 12 GB aan werkgeheugen

aan werkgeheugen 25W laadsnelheid

Via: Smartprix