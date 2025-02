Oppo Find N5 in alle kleuren te zien dankzij @evleaks

Evan Blass heeft zojuist alle afbeeldingen van Oppo's dunne foldable, de Find N5, gepubliceerd. We hebben alle hoeken, alle kleuren én we weten meer over de belangrijkste verbeterpunten.

Hoe mooi de afbeeldingen van de Oppo Find N5 ook zijn, ze geven geen goed idee van hoe dun het toestel in werkelijkheid is. Daarvoor is een foto van de zijkant voor nodig, en laat die nou net ontbreken. We hebben ook altijd wat te klagen.

Voor- en achterkant Oppo Find N5

Wat deze afbeeldingen ook niet goed laten zien is hoe waterdicht het toestel is. Oppo heeft laten weten dat het toestel IPX6, IPX8 en IPX9 gecertificeerd is. Daarmee is het toestel bestand tegen water, zelfs onder hoge druk. Het is de hoogste score die fabrikanten op waterbestendigheid kunnen halen. De 'X' betekent dat er geen stofbescherming is.

Eerder al leerden we dat de Oppo Find N5 dun is, erg dun. Zelfs dunner dan de Honor Magic V3, momenteel de dunste foldable, en veel dunner dan de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Opvallend minder zichtbare schermvouw

In een andere foto die Oppo vrijgaf zien we de opengevouwen Oppo Find N5 naast de Samsung Galaxy Z Fold 6. Het hoeft geen nadere uitleg dat we bij de Find N5 nagenoeg geen schermvouw zien maar bij z'n grootste concurrent wel. Ook laat de foto zien dat Oppo de selfiecamera helemaal in de rechter hoek heeft geplaatst.

Als eerste de Oppo Find N5 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

De Oppo Find N5 belooft een sterke tegenstander van de foldables van Samsung te worden. Oppo lijkt alle problemen rondom foldable opgelost te hebben, iets waar Samsung nog mee bezig lijkt. Er mag in Zuid-Korea wel een tandje bij wat ons betreft.

Bron: Evan Blass, via Substack