Nieuwe foto’s tonen Oppo Find N5; dunner dan iPad Pro (M4)

Er zijn nieuwe foto's verschenen waarop de extreem dunne foldable Oppo Find N5 te zien is. Dit toestel komt mogelijk als de OnePlus Open 2 in Europe uit. Op de foto wordt het toestel vergeleken naast de eveneens dunne iPad Pro M4 van Apple. Al lijkt dat laatste niet zo.

De Oppo Find N5 wordt dun, zoveel weten we. En we worden met iedere nieuwe foto daaraan herinnerd. In deze nieuw verschenen foto staat de Find N5, die hier vermoedelijk als OnePlus Open 2 verkocht wordt, naast de Apple iPad Pro 2024. Let wel; die laatste meet tussen de 5,3 en 5,1 mm.

Oppo Find N5 vergeleken met iPad Pro M4

Naast bovenstaande foto, die door Oppo-medewerker Billy Zhang op X geplaatst werd, zijn er ook foto's waarop het toestel ingeklapt te zien is. Deze foto's verschenen op de tijdlijn van @TechHome100 en werpen voor het eerst ook een blik op de cameramodule, de vingerafdrukscanner en de USB-poort.

In het echt is de Oppo Find N5 niet veel dikker

Zelfs ingeklapt, en dus dubbel zo dik, oogt de Oppo Find N5 niet veel dikker dan een reguliere telefoon. Mogelijk zelfs dunner. En dat is een knappe prestatie van Oppo. Het ligt in de lijn der verwachting dat we dit toestel ook hier in Europa zullen zien. Dat zal dan onder de naam OnePlus Open 2 het geval zijn.

Diens voorganger, de Oppo Find N3, kwam hier uiteindelijk uit als de OnePlus Open. Dat toestel werd geroemd vanwege z'n vormgeving en was met een dikte van 5,8 millimeter geopend ook al erg dun.