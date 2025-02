Xiaomi heeft iconische livery in gedachten voor Xiaomi 15 Ultra

Is het een telefoon? Is het een camera? Het is allebei. Dat gaat zeker op voor de Xiaomi 15 Ultra met z'n opvallende Leica-cameramodule achterop. Maar hoe kunnen we de samenwerking met Leica nog meer benadrukken? Dat idee ging rond bij Xiaomi en dit is het antwoord.

We geven de Xiaomi 15 Ultra gewoon dezelfde kleurstelling mee als sommige Leica-camera's: zilverkleurig van boven en zwart van onder. Het resultaat is bijzonder te noemen en lekker afwijkend van de standaard zwarte uitvoering die we tegenwoordig zo vaak zien.

Voorheen hadden we de Xiaomi 15 Ultra al in mat zwart en blauw gezien. Bij beide kleuren zat er een rode ring rondom de cameramodule heen. We kunnen niet goed zien of dat ook bij deze Leica-kleurversie zo is. De foto geeft verder bloot dat de zijkanten van de 15 Ultra niet plat zijn zoals bij veel andere hedendaagse telefoons.

Datum van Xiaomi 15 Ultra onthulling

Hoe indrukwekkend de cameramodule er ook uit mag zien, we laten ons liever overtuigen met daadwerkelijke fotoresultaten. De eerste kiekjes van de 1" grote sensor worden rond 26 februari verwacht wanneer het toestel officieel wordt.

Wie weet heeft Xiaomi zelfs gedacht aan hoe je foto's schiet. Een aparte cameraknop, misschien met meervoudige functies, zou wat ons betreft zeer welkom zijn.

Via: Weibo