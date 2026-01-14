Xiaomi 17 Max genoemd met enorme 8000 mAh batterij

Xiaomi liet zich bij de Xiaomi 17-serie overduidelijk inspireren door Apple. De serie bestond uit de Xiaomi 17, 17 Pro en 17 Pro Max. Binnenkort komt daar de Xiaomi 17 Max bij. Voor dit model bestaat geen Apple-tegenhanger, maar daar is een hele goede reden voor.

Want volgens geruchten uit China krijgt de Xiaomi 17 Max een gigantische batterij van 8000 mAh. Hiermee haal je in theorie drie dagen gebruik. Ook bijzonder: met 100W snelladen kun je in slechts een paar minuten weer een dag vooruit. En dan is daar nog 50W draadloos opladen. Ook dat is vele malen sneller dan bij Apple.

Volgens de bron krijgt de Xiaomi 17 Max verder een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Dit is de krachtigste chip die Qualcomm in huis heeft. De cameraopstelling is identiek aan de basis Xiaomi 17. Het tweede scherm achterop, iets wat de 17 Pro Max wel heeft, ontbreekt helaas.

Xiaomi 17 Max specificaties

Alle verwachte specificaties op een rij:

Scherm 6.9" LTPO Quad HD+ 120Hz, 3500 nits max Camera 50MP hoofdcamera, ultragroothoek en verbeterde periscoop Processor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batterij 8000 mAh Opladen 100W (bedraad) + 50W (draadloos)

Voor een optimale filmervaring krijgt de 17 Max waarschijnlijk verbeterde speakers al ontbreken exacte details nog. De Xiaomi 17-serie begint inmiddels aardig druk te worden. Het is nog onduidelijk of dit model naar Europa komt. Wil je direct weten als het zover is? Schrijf je dan hieronder in.

