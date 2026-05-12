Telefoonlader in het stopcontact laten zitten: maakt het écht uit?

Verbruikt je telefoonlader stroom als er geen telefoon aan hangt? Ja, maar minder dan vijftig cent per jaar. We rekenen het sluipverbruik uit en laten zien waarom de oude regel "trek 'm uit het stopcontact" anno 2026 simpelweg niet meer opgaat.

In het kort Nee, voor een moderne telefoonlader maakt het nauwelijks uit

Een USB-C-oplader die volgens de EU-norm is gefabriceerd, verbruikt zonder aangesloten telefoon maximaal 0,21 watt. Dat komt neer op ongeveer 1,84 kWh per jaar, oftewel rond de €0,49 bij een gemiddeld stroomtarief van €0,265 per kWh (peil april 2026). Minder dan één bakje koffie. Het consequent verwijderen van de stekker levert nauwelijks besparing op, behalve in een paar specifieke situaties die we verderop bespreken.

Telefoonoplader laten zitten of niet?

Wat is sluipverbruik (en doet je oplader eraan mee)?

Sluipverbruik is de stroom die een apparaat gebruikt terwijl het niet actief iets doet. Bij een telefoonlader komt dat doordat de transformator binnenin altijd "stand-by" staat: zodra je een telefoon aansluit, kan hij meteen leveren. Die paraatheid kost een minimale hoeveelheid energie, ook als er niets aan hangt.

Voor moderne opladers gaat het om 0,1 tot 0,21 watt. Ter vergelijking: een ledlampje van 5 watt verbruikt al 25 keer zoveel als de zuinigste lader.

Jaarkosten moderne lader onder de 50 cent

Sinds 2013 beperkt de Europese Unie het stand-byverbruik van nieuwe laders tot maximaal 0,21 watt. Opladers met het V- of VI-keurmerk (vaak terug te vinden op de onderkant van de adapter) zitten daar zelfs ruim onder, op rond de 0,1 watt.

Wat dat in 2026 op je energierekening betekent:

Type oplader Standby-verbruik Per jaar (24/7) Kosten per jaar* Moderne USB-C-lader (EU-norm) 0,1 – 0,21 W 0,88 – 1,84 kWh €0,23 – €0,49 GaN-snellader (recent) 0,05 – 0,15 W 0,44 – 1,31 kWh €0,12 – €0,35 Oude USB-A-oplader (pre-2013) 0,5 – 1 W 4,4 – 8,8 kWh €1,17 – €2,33 Goedkope naamloze lader 0,3 – 1,5 W 2,6 – 13 kWh €0,70 – €3,45

*Op basis van €0,265 per kWh, gemiddeld variabel stroomtarief in Nederland, 2026.

Zelfs als je vijf moderne opladers permanent in het stopcontact laat zitten, blijf je onder de €2,50 per jaar. Voor de meeste huishoudens is dat geen geld waard om elke ochtend stekkers heen en weer te trekken.

Waarom de paniek over opladers achterhaald is

De "trek je oplader eruit"-tip stamt nog uit het tijdperk van zware, warme adapterblokken (denk: oude Nokia- of BlackBerry-laders). Die hadden geen detectiecircuit en bleven gewoon doorgaan. Sinds de EU-richtlijn 2013 én de invoering van de USB-C als universele standaard in 2024 zijn opladers fundamenteel anders ontworpen:

Ze hebben een waakstroomschakeling (stand-by killer) die detecteert of er een apparaat gekoppeld is.

(stand-by killer) die detecteert of er een apparaat gekoppeld is. Ze gebruiken GaN (gallium nitride) of efficiëntere siliciumcomponenten.

(gallium nitride) of efficiëntere siliciumcomponenten. Ze voldoen verplicht aan Ecodesign-richtlijn (EU) 2019/1782.

Een iPhone-lader of Samsung USB C-oplader in 2026 is qua sluipverbruik niet meer te vergelijken met een lader uit 2010. De vuistregel "trek 'm er altijd uit" is technisch achterhaald.

Enkele USB-opladers op een rij

Wat slijt sneller: laten zitten of telkens eruit trekken?

Een veelgehoord argument om de stekker er wél uit te halen is: "anders slijt de lader." Klopt dat? Eigenlijk niet, want het tegenovergestelde geldt net zo goed, ook in- en uittrekken slijt. Alleen via een ander mechanisme.

Slijtage door laten zitten: de elektrolytische condensatoren binnenin de adapter verouderen door warmte. Een vuistregel uit de elektronica is dat hun levensduur halveert per 10 °C extra. Bij een moderne USB-C-lader in stand-by (0,1 – 0,2 watt) is de warmteontwikkeling zo klein dat het kastje nauwelijks boven kamertemperatuur uitkomt. Theoretisch praat je dan over een levensduur ruim boven de tien jaar. Bij GaN-laders, die keramische of film-condensatoren gebruiken in plaats van elektrolyten, speelt dit effect nóg minder.

Slijtage door in- en uittrekken zit in twee dingen: de mechanische connectie en de inschakelpiek. Een Schuko-stopcontact is ontworpen voor zo'n 10.000 insteekcycli en gaat in een woonsituatie 20 tot 30 jaar mee. Trek je 'm twee keer per dag eruit, dan doe je daar ongeveer veertien jaar over. Aan de USB-C-kant van de oplader geldt ongeveer dezelfde grens (10.000 cycli), die in de praktijk eerder bereikt wordt omdat ook je telefoon-zijde cycli oppakt. Daar komt bij dat de oplader bij iedere insteek een kleine inschakelpiek (inrush current) krijgt; bij merkladers wordt die opgevangen, bij goedkope adapters kan dat na duizenden cycli microbeschadigingen geven.

De netto verhouding: beide mechanismen spelen zich af over meer dan een decennium normaal gebruik. Voor verreweg de meeste mensen is geen van tweeën de reden dat de oplader het opgeeft, die wordt allang vervangen omdat de telefoon vernieuwd wordt, de kabel het begeeft, of het ding ergens kwijtraakt. Moet je écht kiezen? Laten zitten is iets gunstiger voor de USB-C-connector aan de kabelkant, eruit trekken iets gunstiger voor de condensatoren binnenin. In de praktijk is het verschil verwaarloosbaar, laat het gemak de doorslag geven.

Wanneer is het wél slim om de oplader uit het stopcontact te halen?

Eerlijk is eerlijk: er zijn een paar situaties waarin loskoppelen wél verstandig is. Niet vanwege je energierekening, maar puur om veiligheid:

Bij oude of merkloze laders . Geen EU-keurmerk = onvoorspelbaar sluipverbruik én een groter risico op oververhitting.

. Geen EU-keurmerk = onvoorspelbaar sluipverbruik én een groter risico op oververhitting. Als de lader is afgedekt door een handdoek, kussen of beddengoed. Warmte moet weg kunnen. Brand door een afgedekte oplader komt jaarlijks voor (bron: Brandweer Nederland).

door een handdoek, kussen of beddengoed. Warmte moet weg kunnen. Brand door een afgedekte oplader komt jaarlijks voor (bron: Brandweer Nederland). Bij zichtbare schade : gerafelde kabel, geknakte stekkerpoot, geur van verbrand plastic. Direct uit het stopcontact, en inleveren.

: gerafelde kabel, geknakte stekkerpoot, geur van verbrand plastic. Direct uit het stopcontact, en inleveren. Voor langere afwezigheid (vakantie, zakenreis). Hoeft niet, maar het scheelt ook bij andere stand-byapparaten, dan kun je ze meteen meenemen.

Voor alle andere momenten geldt: laat hem gerust zitten als dat handiger is.

Doe dit niet: opladen van je smartphone onder je kussen

Slimme alternatieven als je toch wilt besparen

Ben je gevoelig voor sluipverbruik in huis als geheel, niet alleen je oplader, dan loont het meer om te kijken naar de echte energieslurpers: de oude desktopcomputer, de elektrische boiler, een vloerverwarmingspomp die in de zomer draait, een tweede koelkast in de schuur. Die kosten al snel €50 tot €100 per jaar aan stand-byverbruik. Daarmee val of staat je rekening, niet met je iPhone-oplader.

Toch graag een nul-stroom-oplossing? Drie opties die nauwelijks moeite kosten:

Stekkerdoos met aan/uitschakelaar. Eén druk op de knop en al je opladers zijn écht uit. Slimme stekker (Wi-Fi/Zigbee). Laat 'm automatisch uitschakelen na het opladen, of plan een nachtschema. Multipoort GaN-lader. Eén compacte oplader voor telefoon, tablet en laptop: minder stekkers, minder sluipverbruik tegelijk.

Vergelijking: waar verlies je écht stroom in huis?

Even perspectief, voor wie zich zorgen maakt om sluipverbruik:

Apparaat Sluipverbruik per jaar Kosten per jaar* Moderne telefoonlader (leeg) 1,8 kWh €0,49 Smart-tv op stand-by 15 kWh €4,00 Koffiezetapparaat met klok 42 kWh €11,15 Wi-Fi-router (24/7 aan) 70 kWh €18,55 Elektrische boiler 150 kWh €39,75 Oude desktop in stand-by 260 kWh €68,90 Vloerverwarmingspomp (oud, jaarrond aan) 525 kWh €139,13

*Bij €0,265/kWh. Vloerverwarmingspomp: 60 W continu × 8.760 uur, typisch voor oudere installaties zonder pompschakelaar die ook buiten het stookseizoen blijven draaien (bron: Regionaal Energieloket, Milieu Centraal).

Met andere woorden: een oude vloerverwarmingspomp die het hele jaar door draait, terwijl hij in mei tot september eigenlijk niets nuttigs doet, kost je bijna 285 keer zoveel als die telefoonlader die er altijd in blijft zitten. Een pompschakelaar van rond de €60 verdient zich daarmee binnen een jaar terug.

Conclusie: laat hem gewoon zitten

Voor de gemiddelde gebruiker in 2026 met een moderne USB-C-oplader is de oude regel "trek 'm uit het stopcontact" simpelweg achterhaald. Het kost je minder dan vijftig cent per jaar per lader, en zolang je geen oude, beschadigde of afgedekte adapter gebruikt, is het volkomen veilig. Wil je écht besparen op sluipverbruik? Richt je dan op je router, je tv, oude apparaten of vloerverwarmingspomp, dáár zit je geld.



Over deze publicatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de EU Ecodesign-richtlijn 2019/1782, gepubliceerde cijfers van Milieu Centraal, Vattenfall en de ANWB, en op gemiddelde Nederlandse stroomtarieven van het CBS over Q1 2026.

