Google Pixel 11 krijgt mogelijk andere modem; waarom dat goed nieuws is voor je accu

Google zou de overstap willen maken van Samsung naar MediaTek voor de modem in de toekomstige Pixel 11-telefoons. Deze zouden energiezuiniger zijn wat goed nieuws is voor de accuduur. Nieuw is dit gerucht echter niet.

Al jaren gebruikt Google de Exynos-modems van Samsung om onderweg supersnel te kunnen 5G-en. Dat doen ze zeer verdienstelijk maar ze verbruiken wel relatief veel stroom. Al is het energieverbruik van de Exynos 5400 en 5400i wel aanzienlijk lager dan z'n voorganger(s). Voor de Pixel 11 overweegt Google de overstap naar een MediaTek-modem; de M90.

Google Tensor binnenkort met MediaTek M90-modem?

Nu ging hetzelfde gerucht destijds voor de Pixel 10 maar die kwam uiteindelijk toch met een Exynos-modem uit. Het is dus afwachten wat er waar blijkt te zijn van dit gerucht. De MediaTek M90 5G-modem ondersteunt trouwens ook hogere snelheden, tot wel 12 Gbit/s al worden die snelheden in de praktijk nooit gehaald.

MediaTek M90 5G-modem

Een ander interessant weetje is dat de MediaTek M90 beschikt over satellietcommunicatie (NTN) en IoT-NTN. Ook de Pixel 10 is uitgerust met satellietcommunicatie om noodberichten te versturen op plekken waar geen mobiel bereik is. Je krijgt in de bel-app dan de mogelijkheid om Satellite SOS te activeren.

Het is afwachten of Google daadwerkelijk de M90-modem in de Pixel 11-serie stopt. Een zekerheid is wel dat de nieuwste Google Pixel-serie beschikt over de Tensor G6-chip.

Bron: Mystic Leaks via Telegram

