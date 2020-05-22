Binnenkort ook geen kabel meer bij je nieuwe mobiel? Sony stopt er alvast mee

Een koper van de nieuwe Sony Xperia 10 VII deed een opvallende ontdekking in de doos. Er zat geen USB-kabel bij. Nu zijn we gewend dat er steeds minder in een telefoondoos zit, maar het niet meeleveren van een oplaadkabel is ook voor ons nieuw. Zet Sony hier een nieuwe trend?

Wie weet nog de tijden dat je bij een nieuwe mobiel een bedrade koptelefoon kreeg? Die zien we al jarenlang niet meer terug en ook een oplader treffen we al enige jaren niet meer aan dankzij Apple. Maar er was schijnbaar nog iets wat te schrappen en dat is de USB-kabel. Volgens Sony hebben we daar ook voldoende van thuis en dus ontbreekt die voortaan ook.

Sony Xperia 10 VII komt zonder USB-kabel

Als je een Sony Xperia 10 VII koop tenminste, want naast wat documentatie en het toestel zelf is de doos leeg. Op zich logisch, want zeg nou zelf, wie heeft er thuis geen lade of doos met allemaal kabels? Grote kans dat daar wel een USB-kabel bij zit en anders pak je die van je vorige mobiel. Dat scheelt weer vele kabels die straks toch liggen te verstoffen, en het helpt fabrikanten om de kosten weer wat verder omlaag te drukken.

Volgen andere fabrikanten?

Want reken er maar op dat andere smartphonefabrikanten opletten wat Sony nu doet. Als er niet teveel ophef over is dan laten zij straks ook de USB-kabel achterwege. Wie wel een nieuwe kabel voor z'n nieuwe mobiel nodig heeft moet wel even opletten; de ene USB-kabel is de andere niet.

Tips voor het uitzoeken van een USB-kabel

Wil je bijvoorbeeld gebruik maken van de volledige snelheid van je oplader dan moet je kabel dat ondersteunen. Let op termen als Power Delivery (PD) of Qualcomm Quick Charge (QC). Laadt jouw telefoon op met vermogens boven de 50W dan moet je kabel dik genoeg zijn. Koop dus niet zomaar een willekeurige kabel van AliExpress want er is wel degelijk gevaar op oververhitting met mogelijk brand tot gevolg.

Wil je naast opladen je kabel ook gebruiken om data over te zetten dan wordt het nog ingewikkelder. Je kijkt dan naar de USB-versie die ondersteund wordt. USB 2.0 is langzaam, 3.1 is al wat sneller maar 3.2 of zelfs 4.0 is vandaag de dag de norm om snel data over te zetten van je mobiel naar je PC. Denk ook aan de lengte, 30 centimeter is genoeg voor aan een powerbank maar te kort voor bij je bed.

