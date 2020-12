Foto toont high-end Motorola Moto G met Snapdragon 865

De afgelopen dagen ontvingen we geruchten dat Motorola werkt aan een nieuwe Moto G-vlaggenschip. Eentje met een high-end processor van Qualcomm en met een lancering in 2021. Vermoedelijk is de keuze gevallen op de Snapdragon 865-processor van 2020 en niet de Snapdragon 888 die in 2021 verwacht wordt.

Een high-end Moto G-toestel is opvallend. De serie wordt momenteel niet gebruikt voor vlaggenschepen. Daarvoor heeft Motorola de edge-serie geïntroduceerd bestaande uit onder andere de edge+. De Moto G-serie bestaat momenteel uit relatieve eenvoudige modellen waar een scherpe prijs het uitgangspunt is. Toch wordt een high-end Moto G-model verwacht in de vorm van deze 'nio'.

De high-end Motorola 'nio'

Een afbeelding van de nio verscheen op de Voice-pagina van Evan Blass die we beter kennen aan z'n twitterhandle @evleaks. Een Moto G-telefoon met een Snapdragon 800-serie processor zou een eerste zijn. Naast dit gegeven meldt Blass meerdere specificaties. Iets wat hij doorgaans niet doet.

Specificaties Motorola 'nio'

Zo krijgt de nog naamloze Moto G een 5000mAh grote batterij, 8GB aan werkgeheugen en een immense 256GB aan opslaggeheugen. Toch zou de belangrijkste eigenschap wel eens een andere kunnen zijn. Motorola zou namelijk werken aan een concurrent van Samsung DeX. Je kunt hiermee je telefoon koppelen aan een monitor, toetsenbord en muis. Deze desktop-modus is vooral voor zakelijk gebruik handig. Uit de afbeelding maken we verder op dat de nio beschikt over een dubbele selfiecamera die ieder in een schermgat zit.

Betaalbaar vlaggenschip?

Omdat Motorola deze 'nio' en z'n specificaties nog niet heeft aangekondigd is het lastig om hem te plaatsen. Het toestel zal het waarschijnlijk niet opnemen tegen de duurste vlaggenschepen maar meer de Samsung Galaxy S20 FE-telefoons van nu. Als de prijs tenminste daar naar is. Deze betaalbare vlaggenschepen zijn helemaal trending momenteel. Meer voor minder. Of dat ook werkelijk is zal begin 2021 moeten blijken. Dan staat de lancering van deze Motorola gepland.