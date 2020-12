Samsung Galaxy A32 laat zich zien met nieuw achterkantje

We hebben voor het eerst beelden van de Samsung Galaxy A32. Een vermoedelijk voordelige smartphone met instap specificaties. De voorkant van de A32 lijkt sterk op z'n voorganger maar dat geldt niet voor de achterkant. Samsung lijkt iets heel nieuws te proberen.

Onderstaand beeldmateriaal is afkomstig van Onleaks die zoals we inmiddels weten vaker dergelijke renders publiceert. Dat doet hij aan de hand van fabriekstekeningen, zogenaamde CAD-renders waarop onder andere afmetingen staan. We weten dus niet alleen hoe de Galaxy A32 eruit komt te zien maar ook hoe groot hij is.

De Samsung Galaxy A32 in het wit

Met een lengte van 164,2 millimeter belooft de A32 een stukje groter te worden dan z'n voorganger; de A31. Het is daarom niet gek dat @Onleaks denkt dat het schermformaat er iets op vooruit gaat. Het Infinity-V Display wordt waarschijnlijk 6,5 inch groot. Dat betekent ook dat de vorm van de notch een V-vorm krijgt in plaats van een U-vorm op diens voorganger. De notch is hierdoor iets minder diep en neemt waarschijnlijk een kleinere hap uit het scherm. De ruimtebesparende Infinity-O schermen met het ronde schermgat blijft voorbestemd voor de iets duurdere Galaxy A5x-modellen en hoger.

Vernieuwde achterkant

Toch zit het grootste verschil achterop. In plaats van de camera's op een soort eiland te plaatsen zwemmen ze bij A32 los van elkaar. Het ziet er op eerste gezicht wat rommelig uit. Het doet denken aan oude tijden waarbij camera's niet uitstaken en op gelijke hoogte zaten met de achterkant. Dit voorkomt wiebelen op een tafel wat tegenwoordig heel gewoon is. Dat Samsung deze weg nu weer inslaat betekent dat we deze indeling mogelijk vaker gaan zien.

Vernieuwde achterkant voor de Galaxy A32

Aan de foto's maken we verder op dat er 3 camera's zijn met een flitser en nog onbekende sensor. Onderop zit een USB-C aansluiting met een 3.5mm koptelefooningang. De uitknop zit rechts en daar vinden we ook de volumetoetsen. De linkerzijkant is vrij van knoppen maar huisvest wel de simkaart. Wanneer de Samsung Galaxy A32 officieel gemaakt wordt is onbekend.