Xiaomi kondigt POCO M3 aan onder eigen merknaam

Xiaomi heeft vandaag niet alleen een nieuwe POCO-telefoon aangekondigd, het meldt ook dat POCO voortaan onder eigen naam verder gaat. De POCO M3 is het eerste model dat zelfstandig op eigen benen moet staan. Het is een voordelige smartphone met scherp scherm en grote batterij.

Xiaomi vindt het na 6 miljoen verkochte POCO-telefoons tijd dat het merk op eigen benen komt te staan. POCO is inmiddels al in 35 landen actief, best knap als je bedenkt dat het nog maar 3 jaar actief is. De POCO M3 zal de populariteit van het merk zeker vergroten, vooral omdat het toestel slechts 149 euro moet kosten. Maar wat krijg je daar allemaal voor?

De aankomende POCO M3 in Cool Blue, POCO Yellow en Power Black

De POCO M3 beschikt over een 6,53 inch scherm met een keurige Full HD+ resolutie. Dat is scherper dan HD+ schermen waar sommige concurrenten mee zijn uitgerust. De 8MP selfiecamera zit in een inkeping (notch) bovenin. Achterop valt ons oog op een groot zwart vlak waarin de cameramodules verwerkt zijn. Het gaat om een 48MP hoofdcamera, 2MP dieptecamera en 2MP macrolens. Eigenlijk het gebruikelijke trio in dit prijssegment. Er is een nachtmodus en slow-motion-video aanwezig.

POCO M3 prijs en verkrijgbaarheid

De accu is met 6000mAh aan de grote kant. Toch zien we dat (gelukkig) niet meteen terug in het gewicht. Die blijft met 198 gram net onder de 200-gram-grens. Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm 662-processor, dezelfde chipset als in de Moto G9 Power die ook qua andere specificaties redelijk met de M2 overeenkomt. Het werkgeheugen komt uit op 4GB en er is keuze uit 64 en 128GB opslaggeheugen. Die eerste moet 149 euro kosten, de laatste 169 euro. De POCO M3 ligt vanaf 3 december in de winkels.