Apple start verkoop reserveonderdelen iPhone 16-serie

Eigenaren van een iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max met defecte onderdelen kunnen nu originele Apple-onderdelen voor hun telefoon krijgen. Het gaat om onder meer schermen, batterijen en camera's. Naast onderdelen zijn er ook handleidingen beschikbaar.

Mensen met genoeg zelfvertrouwen kunnen hiermee een iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro of 16 Pro Max zelf repareren. De onderdelen zijn verkrijgbaar via selfservicerepair.eu. Zo kost een nieuwe batterij €109, een scherm met schroevenset €338,99 en een nieuwe TrueDepth-camera €299.

Voortaan ieder onderdeel van de iPhone 16 zelf repareren

Vrijwel ieder onderdeel is er te vinden inclusief handleidingen om de reparatie tot een succesvol einde te brengen. Al helpt het enorm als je enige ervaring hebt met het openschroeven van iPhones, anders kun je het beter aan een ander over laten.

Sinds 2022

Apple startte in 2022 in de VS met haar reparatie-programma en het programma is sindsdien ook in Europa beschikbaar. Je vindt er onderdelen voor de iPhone 12 tot 16 en voor producten zoals iMacs, MacBooks en tal van los gereedschap om reparaties mogelijk te maken.