Samsung bevestigt Unpacked event voor 10 augustus

Samsung heeft zojuist een event aangekondigd voor 10 augustus. De introductievideo laat onverbloemd de volgende Galaxy Flip zien. Of dan ook de Fold 4 wordt aangekondigd is nog even afwachten.

De begeleidende afbeelding werd eerder al getweet door @evleaks. Bovendien werd de datum van 10 augustus al enkele malen eerder genoemd. Samsung bevestigt deze nu via onderstaande uitnodiging op haar Twitter-account.

Aug 10.2022 > Today

Watch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZ — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 19, 2022

Nu vaststaat dat de Flip 4 op 10 augustus het levenslicht ziet is dat voor de Fold 4 nog niet helemaal zeker. Verwijzingen daarna ontbreken in bovenstaande video. Kijken we naar voorgaande jaren dan verborg Samsung ook verwijzingen naar de Fold in haar aankondiging.

Feit is wel dat Samsung voorheen altijd gelijktijdig een Flip en Fold aankondigde. Vooralsnog gaan wij er daarom vanuit dat Samsung beide telefoons aan zal kondigen tijdens dit Unpacked Event.

