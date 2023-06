KPN neemt Youfone over voor ongeveer 200 miljoen euro

KPN neemt de Nederlandse activiteiten over van Youfone. Youfone was voorheen een Mobile Virtual Network Operator dat al gebruikmaakte van het KPN-netwerk. KPN betaalt 200 miljoen voor de overname. Voor klanten verandert er voorlopig niets.

Volgens het persbericht neemt KPN maar ruim 540.000 klanten over van Youfone. Hoeveel hiervan gebruikmaken van mobiele telefonie en hoeveel gebruikmaken van vaste telefonie is onbekend. Youfone biedt beide diensten aan, net als KPN. KPN vergroot hiermee haar marktaandeel op de Nederlandse markt.

KPN slokt Youfone op

Youfone werd in 2008 opgericht en ging in 2010 failliet waarna een herstart volgde. Sindsdien biedt het bedrijf mobiele telefonie, vaste telefonie, TV en internet aan. Het bedrijf is ook actief in België (op het Proximus-netwerk) en op de zakelijke markt. Youfone maakte furore door het simpele aanbod zonder poespas.

200 miljoen

Voor de huidige Youfone-klanten verandert er voorlopig niets, zo belooft KPN. Het Youfone-merk zal zelfstandig binnen KPN blijven opereren op basis van dezelfde formule. KPN legt circa 200 miljoen neer voor de Nederlandse activiteiten van Youfone. Het wachten is nog op goedkeuren van de mededingingsautoriteiten.

Naast Youfone bezit KPN ook nog Simyo en Ortel. Andere MVNO's die gebruikmaken van het KPN-netwerk zijn Budget Mobiel en Lebara.