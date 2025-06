Geheimen inklapbare Xiaomi Mix Flip 2 daags voor lancering op straat

Donderdag 26 juni 2025 kondigt Xiaomi de Mix Flip 2 aan. Een inklapbare telefoon die de Mix Flip gaat opvolgen. Hoe het toestel eruit gaat zien, wat de belangrijkste specificaties zijn en hoe krachtig het is, het ligt allemaal op straat.

Niet alleen Samsung maakt foldables, ook Xiaomi begeeft zich in deze productcategorie. Met modellen uit de Mix Fold en Flip-serie brengt Xiaomi al enkele jaren nieuwe foldables uit. Binnenkort verwachten we de Mix Flip 2; een inklapbare telefoon die de concurrentie aan moet gaan met de Samsung Galaxy Z Flip 7 en Motorola razr 60 ultra.

Alle drie genoemde fliptelefoons beschikken over een schermvullend coverscherm, maar Xiaomi heeft enkele troeven achter de hand. Zo zit er binnenin naar verluidt een 5165 mAh grote batterij. Niet eerder zagen we zo'n grote batterij in deze form factor. Ondanks dat is het toestel met 7,57 millimeter toch behoorlijk dun.

Mix Flip 2 specs

Het scherm buitenop meet 4 inch en kent een maximale piekhelderheid van 3200 nits. Xiaomi claimt dat je er volwaardige Android-apps op kunt draaien. Binnenin meet het scherm 6,86 inch en uitgevouwen is het helemaal plat. Binnenin treffen we een Snapdragon 8 Elite-chip aan, de snelste en meest krachtigste die Qualcomm momenteel in het assortiment heeft. Welke koeling Xiaomi toepast om dit beest te koelen is nog afwachten.

Uit opgedoken Geekbench-testen blijkt dat Xiaomi de Mix Flip 2 uitrust met 12GB aan RAM-geheugen. Het zet in combinatie met de krachtige Qualcomm-chip indrukwekkende prestaties neer. De extra grote silicon-carbon batterij is met 67W bedraad op te laden, draadloos blijft daar nog altijd 50W van over.

Als eerste de Xiaomi Mix Flip 2 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Verstuur

Xiaomi past een interessant kleurenschema toe, met een achterkant voorzien van een ruitjespatroon. Welke andere kleuren er naast goud komen is nog even afwachten. Zoals gezegd krijgen we daar donderdag mogelijk al antwoord op wanneer Xiaomi het toestel aankondigt. Dan horen we ook welke prijs het toestel krijgt en wanneer het hier in de winkels ligt.

Bron: Weibo

Via: GSMArena