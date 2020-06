Verrassend: Samsung Galaxy A01 Core krijgt verwisselbare batterij

We zijn er inmiddels aan gewend geraakt: telefoonbatterijen kun je niet meer verwisselen. Het bleek in de praktijk toch iets minder vaak nodig dan gedacht. Veel fabrikanten waaronder Samsung was er al vanaf gestapt. En toch krijgt de aankomende Galaxy A01 Core een verwisselbare batterij.

Aan het typenummer van de Galaxy A01 Core te zien belooft het een uiterst eenvoudige en daarmee betaalbare smartphone te worden. En wanneer we goedkoop zeggen dan denken we aan plastic. Voordeel hiervan is dat je hem eenvoudig uit elkaar kunt halen. Handig om de batterij te vervangen. En precies dat lijkt met de A01 Core te gaan gebeuren.

Bluetooth goedkeuring van de A01 Core

Samsung brengt niet alleen de verwisselbare batterij terug, ook de naam 'Core' wordt nieuw leven ingeblazen. Die hebben we namelijk lange tijd niet gezien. Uit z'n eerder verschenen Bluetooth goedkeuring bleek al dat het toestel mogelijk beschikt over een MediaTek-processor met 1 GB aan RAM-werkgeheugen. Hieruit valt al af te leiden dat het hoogstwaarschijnlijk om een Android Go-toestel gaat. Overigens telt de verwisselbare batterij een vermoedelijke capaciteit van 3000 mAh. Het wachten is nu nog op een aankondiging.

Lancering Galaxy A01 Core

Verwacht het toestel niet overal in de winkels. Mogelijk is er alleen voor opkomende markten een toekomst voor deze Samsung Galaxy A01 Core weggelegd. Datzelfde lot onderging z'n grotere broer de Galaxy A01 ook al. Ook die kwam niet overal op de markt.

