Telecomkenner Yogesh Brar: OnePlus vertrekt uit Europa

Begin 2026 ging het gerucht dat OnePlus ontmanteld zou worden, waarna het bedrijf de geruchten in een officiële reactie ontkende. Nu claimt telecomkenner Yogesh Brar dat OnePlus zich gaat terug te trekken uit de VS, het VK en de EU.

In het kort Marktuittreding : Geruchten wijzen op een volledig vertrek van OnePlus uit de EU, het VK en de VS

Portfolio-focus : Het merk zou zich enkel nog richten op de Chinese thuismarkt en midrange-toestellen in India

Negatieve trend: Eigen verkoopdata tonen een stagnatie aan die de beslissing commercieel logisch maakt

Eind januari deed een bericht op Android Headlines de nodige stof opwaaien. OnePlus zou er mee stoppen of op z'n minst zich terugtrekken uit enkele markten. OnePlus ontkende in alle toonaarden en deed het bericht af als nepnieuws. Maar nu denkt ook Yogesh Brar dat OnePlus zijn activiteiten gaat terugschroeven waardoor de levering in Europa definitief ten einde komt.

De 'Never Settle'-filosofie staat in schril contrast met de huidige marktstrategie waarbij het merk juist terrein prijsgeeft

Identiteitscrisis leidt tot onvermijdelijke neergang

Tech-analist Marques Brownlee publiceerde een kritische analyse over de neergang van het merk; "de ondergang van OnePlus zal bestudeerd worden". Hierin deed hij het bericht van Android Headlines nog af als speculatie maar erkende wel de onderliggende boodschap. Volgens het bericht van Brar blijft OnePlus actief in China en zullen de mid-range modellen nog in India verkocht worden. Het zijn alleen de VS, het VK en de EU waar we toekomstige OnePlus-modellen niet meer zullen aantreffen.

Wat OnePlus ook besluit te doen, het bracht al geruime tijd geen flagship-killers meer uit. Zo gingen de vanaf-prijzen vrijwel jaarlijks omhoog. Kostte de eerste OnePlus nog €449, inmiddels is dat opgelopen tot €949 voor de OnePlus 15. De wildgroei aan S-, T-, Nord- en CE-modellen resulteerde in een ondoorzichtig portfolio, wat de merkwaarde verwaterde.

Exclusieve data: Verkoop OnePlus stagneert volledig

De markt heeft altijd gelijk en daarom zijn we even in de verkoopcijfers hier op ons platform gedoken. Onderstaande grafiek toont de geaggregeerde verkoopcijfers van OnePlus-toestellen op ons platform van 2018 tot maart 2026. Plaatsen we daar een bewegend gemiddelde overheen over de afgelopen 12 maanden dan zien we aan het einde een nagenoeg vlakke lijn. Er zit geen groei meer in en de verkopen zijn eerder afgenomen dan toegenomen.

Naast teruglopende sales zagen we ook dat enkele modellen werden overgeslagen voor de Europese markt. Meest in het oog springende was de compacte 13T. En ook werden modellen geschrapt uit de releaseplanning. Zo kwam de OnePlus Open 2 nooit uit waardoor in heel 2025 geen enkele OnePlus foldable het levenslicht zag.

Oppo als nooduitgang voor de achtergebleven fan

De tijd zal leren of dit het begin van het einde van OnePlus betekende. Wie toch fan van de modellen is kan met een gerust hart bij Oppo terecht, waaronder de recent aangekondigde Find X9-serie. OnePlus is onderdeel van het Chinese bedrijf en de modellen ogen sterk op elkaar. Wel is de software anders, zo is OxygenOS ingeruild voor ColorOS.