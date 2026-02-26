Samsung Flex Magic Pixel: Zo werkt het Privacy Display op de Galaxy S26 Ultra

Samsung heeft ons vaker verrast met innovatieve beeldschermen. Zo bracht Samsung ons als eerste kleurrijke AMOLED-schermen, gebogen schermen, flexibele schermen en nu dus een privacyscherm. Je vindt het exclusief in de Galaxy S26 Ultra. Wij analyseren de techniek hierachter en de praktische waarde van deze innovatie.

In het kort De Galaxy S26 Ultra introduceert Flex Magic Pixel-technologie (FMP) voor hardwarematige privacy

Door gebruik van 'Narrow Pixels' wordt de kijkhoek beperkt tot een helderheid van slechts 0,9% bij 60 graden

De functie is softwarematig per app in te schakelen, waardoor regulier gebruik niet gehinderd wordt

Eens in de zoveel jaar brengt Samsung Display, het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor beeldschermen, ons een totaal nieuwe innovatie. Ditmaal is het een ingebouwd privacyscherm dat de kijkhoek van het hele scherm of slechts gedeelten daarvan kan verminderen. Hierdoor wordt ongewenst meelezen voorkomen. Maar hoe werkt het?

Samsung Display toont Flex Magic Pixel-techniek

De hardware: Het verschil tussen Wide en Narrow Pixels

OLED-beeldschermen bestaan uit groepjes van LED-subpixels in de kleuren rood, groen en blauw. Het doel van deze RGB-pixels is om licht zo breed mogelijk in alle richtingen te schijnen. Dit resulteert in grote kijkhoeken zonder dat kleurverschillen ontstaan. Het Flex Magic Pixel-scherm (FMP) op de S26 Ultra doet het juist anders. Die bestaat uit zowel deze brede pixels (Wide Pixels) als uit nauwe pixels (Narrow Pixels) op een Black Matrix-substraat van meerdere lagen.

Schematische weergave van de Black Matrix met Wide en Narrow subpixels; de basis van de hardwarematige privacy

Wanneer op de S26 Ultra de Privacy Display-functie wordt geactiveerd dan gaan deze Wide Pixels uit en werken alleen de Narrow Pixels. Hierdoor neemt de lichtintensiviteit af van 100% wie er recht naar voren naar kijkt, naar slechts 3,5% bij een 45° kijkhoek en slechts 0,9% bij kijkhoeken van meer dan 60°. Ter vergelijking: reguliere beeldschermen behouden bij dergelijke kijkhoeken meestal nog 40% helderheid.

Links staat het privacyscherm aan, ideaal tegen ongewenst meekijken, rechts staat hij uit

Het resultaat is dat wie niet recht voor het toestel zit een zwart scherm ziet en dus niet kan aflezen. De gebruiker kan het effect nog verder verhogen door Maximum Privacy Protection te activeren. Hierbij wordt het contrast van de overgebleven Narrow Pixels verlaagd. Door het contrast te verlagen, vallen tekstcontouren weg voor omstanders, terwijl de leesbaarheid voor de gebruiker recht voor het scherm behouden blijft.

Het voordeel van het ingebouwde Privacy Display op de S26 Ultra vergeleken met een los verkrijgbaar privacy screenprotector is dat je hem kunt uitschakelen. Dergelijke privacy-screenprotectors verlagen ook de lichtintensiteit wanneer je recht van voren naar het scherm kijkt en verminderen daarmee het kijkgenot.

Selecteer welke apps gebruik moeten maken van het Privacy Display

Doordat het Privacy Display op de S26 Ultra in de software geactiveerd wordt ontstaan nieuwe slimme mogelijkheden. Zo kun je aangeven welke apps gebruik moeten maken van de functie en welke niet. Zo kun je bijvoorbeeld je bankieren-app wel voorzien van extra privacy maar je telefoon-app niet.

En doordat het op pixelniveau werkt kun je zelfs gedeelten van het scherm van extra privacy voorzien. Notificaties die boven in het scherm opduiken bijvoorbeeld. Zo blijven ongemakkelijk replies geheim voor jou alleen mocht iemand met je scherm meekijken.

Beschikbaarheid en de toekomst van privacy-schermen

Het Privacy Display is voorlopig exclusief voor de Samsung Galaxy S26 Ultra die op 10 maart in de winkels ligt. Samsung demonstreerde het scherm al tijdens het Mobile World Congress in 2024 en is intussen toe aan versie 2 van de techniek.

Door wederom de techniek te demonstreren op het aankomende MWC in Barcelona ligt het voor de hand dat Samsung deze techniek niet alleen voor zichzelf houdt maar ook aan andere fabrikanten wil verkopen. Mogelijk volgen er dus meerdere telefoonfabrikanten al is het maar de vraag of we die eerste producten in 2026 zullen zien.