Jutta Leerdam: Waarom de olympisch kampioene niet de allernieuwste iPhone kiest

Met 5 miljoen volgers op Instagram, 2,1 miljoen op TikTok en één gouden Olympische medaille is Jutta Leerdam een échte winnaar. Dat ze snel kan schaatsen is nu voor de hele wereld bekend, maar welke telefoon gebruikt ze dagelijks?

We weten veel van Jutta Leerdam en ze deelt ook veel met haar volgers. Het achterhalen van haar huidige toestel vereiste enig journalistiek speurwerk. Gelukkig werden we hierin geholpen door haar recente reclamecampagne met Odido. Hierin wordt ze toegesproken door haar vader en zien we beelden van een jonge Jutta.

Geen iPhone 17 Pro voor de schaatskampioene

En we zien kort haar huidige mobiel: een iPhone 16 Pro. Opvallend, want de nieuwere iPhone 17 Pro is al een tijdje uit. En met een geschat vermogen tussen de 2,5 en 4,5 miljoen euro zou hij ook voor Jutta te betalen zijn. Maar waarom zou je iets vervangen wat nog goed werkt? Al kunnen wij ons voorstellen dat ze de grotere batterij, de scherpere en vierkante selfiecamera en krachtiger A19-chip van de 17 Pro wel kan waarderen.

Onmisbaar accessoire voor contentcreatie

Dat de in de Odido-campagne getoonde iPhone 16 Pro daadwerkelijk haar daily-driver is blijkt uit enkele selfies die ze op social media geplaatst heeft. Hierop is hetzelfde model zichtbaar, inclusief hetzelfde hoesje met de roze zuignap-sticker. Deze Sticky stelt haar in staat het toestel op gladde oppervlakken te bevestigen voor handsfree contentcreatie.

Beeld uit Odido-campagne met Jutta's eigen TikTok-account

Dit is overigens niet de eerste iPhone die Jutta gebruikt, hiervoor zien we haar ook vaak met een iPhone Pro-model. Jutta zit dus naast TeamNL ook overduidelijk in team Apple.

Samsung domineert de olympische arena

Jutta en Odido gingen in oktober 2025 een samenwerking aan. Odido is als strategisch partner prominent zichtbaar op het schaatspak en is de drijvende kracht achter de recente mediacampagnes rondom Leerdam. Een gouden zet van Odido nu Jutta goud op de 1000 meter schaatsen heeft behaald.

Veel atleten gebruiken speciale Flip 7 Olympic Edition

Odido is zeker niet de enige die aanhaakt bij het succes van de Olympische Spelen. Ook Samsung is prominent aanwezig. Zo zijn het Samsung Galaxy-telefoons die veel opnames van de Spelen maken en zien we veel atleten rondlopen met een Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition. Dat is niet toevallig: Samsung deelde er 3800 exemplaren van uit. Reguliere consumenten schieten mis: de speciale Olympic Edition is niet in winkels te koop.