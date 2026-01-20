Oppo Reno15 FS officieel: monsteraccu én eindelijk scherpe selfies

Op de Poolse website van Oppo is de Reno15 FS 5G verschenen. Het toestel lijkt op papier en op beeld sterk op zijn voorganger. Wie verder kijkt, ziet echter één gamechanger die jouw selfies voorgoed verandert.

Schiet mooiere selfies met de verbeterde camera op de Oppo Reno15 FS

Natuurlijk draait de nieuwe Oppo Reno15 FS 5G op de nieuwste ColorOS-versie en Android 16. Achterop zit hetzelfde drievoudig camerasysteem en ook het scherm is ongewijzigd. Maar noem de Reno15 FS 5G niet gelijk aan de Reno14 FS 5G. Er zit namelijk een veel betere selfiecamera in.

Van 32 naar 50 megapixel: een gigantische sprong

Zo gaat de resolutie omhoog van 32 naar 50MP en de beeldhoek van 90 naar 100°. Wat jij daar aan hebt? Je schiet er veel scherpere selfies mee en er passen meer van je vrienden in beeld. Ook schiet je vanaf nu video in de hogere 4K-resolutie. Dat is precies 4x zo scherp als Full HD (1080). Hierdoor ogen je selfie-video's scherper en bevatten ze meer detail.

Leg al je vrienden vast met de bredere kijkhoek van de Reno15 FS 5G

Bijzonder in deze prijsklasse: de selfiecamera heeft autofocus. Waar de concurrentie vaak een 'vaste' focus heeft (onscherp als je te dichtbij komt), stelt de Reno15 FS altijd scherp op jouw gezicht.

Nagenoeg de hele Oppo Reno15-serie beschikt nu over een selfiecamera met autofocus. Zo heeft de Reno15 F het ook. Hierdoor lijkt Oppo zich met deze serie vooral op ijdele fotografen te richten.

Accuduur-monster: 6500 mAh én 80W snelladen

Oppo geeft de accucapaciteit een flinke boost naar 6500 mAh. Dat is bijna 10% meer dan z'n voorganger: reken op makkelijk twee dagen zonder stopcontact te zoeken. Ook het opladen is veel sneller geworden. Je kunt nu met maximaal 80W het toestel opladen waardoor je in enkele minuten weer uren onderweg kunt.

Oppo Reno15 FS 5G is in Polen al te koop

We verwachten de Oppo Reno15 FS 5G binnenkort in de winkels in de kleuren Aurora Blue en Twilight Blue. Beide kleuren komen met 8+512GB aan opslag wat genoeg is voor 20 uur aan 4K-video's. Oppo vraagt in het buitenland omgerekend €450 voor een exemplaar.

Hiermee opent Oppo de aanval in het hogere middensegment. Daarmee wordt hij een luis in de pels van de aankomende Samsung Galaxy A57 met een grotere batterij en uitgebreider camerapakket.

