Oppo begint jaar met Reno15 F; smartphone met ruime 7000mAh accu

Het jaar is nog maar twee dagen oud of Oppo heeft het eerste toestel al aangekondigd. De Oppo Reno15 F brengt een herkenbaar toestel met veel van de eigenschappen van zijn voorganger. Maar dan wel met een grotere 7000 mAh batterij die ook nog eens veel sneller kan opladen.

Dat de Oppo Reno15 F 5G veel op zijn voorganger lijkt zien we al aan de processorkeuze. Die is namelijk ongewijzigd: de Snapdragon 6 Gen 1. En toch zag Oppo reden voor verbetering en dat vinden we dan ook op batterijgebied. Daar stijgt de batterijcapaciteit van een al niet gekke 6000 naar een nog ruimere 7000 mAh.

Reno 15 F met dikke accu komt in tenminste twee blauwtinten

De batterij is bovendien bijna twee keer zo snel op te laden; met maximaal 80 Watt. Hiervoor heb je wel een geschikte Oppo SuperVOOC-oplader nodig die dergelijke snelheden aankan. Eenmaal opgeladen kan je 2,5 dag weer vooruit. Daarvoor moet de Reno15 F wel iets langer dan een uur aan de lader liggen. Heb je niet zoveel tijd, dan kan je met 10 minuten bijladen toch 5,4 uur video kijken.

Scherpere selfiecamera met grotere kijkhoek

Andere verschillen die Oppo met de Reno15 F biedt zijn een hogere 50MP selfiecamera. Niet alleen is de resolutie van 32MP omhoog gegaan, waardoor je mag rekenen op nog scherpere zelfportretten, ook de beeldhoek is verhoogd naar 100°. Hierdoor krijg je meer in beeld, handig om bijvoorbeeld ook je vrienden op de foto te zetten.

Leg meer vast dankzij de bredere kijkhoek van de selfiecamera

Andere specificaties zijn;

Scherm 6.57" FHD+ AMOLED (ongewijzigd) Hoofdcamera 50MP f/1.8 79° (ongewijzigd) Ultra-groothoekcamera 8MP f/2.2 112° (ongewijzigd) Macro-camera 2MP f/2.4 89° (ongewijzigd) Opslag 8+128, 8+256, 12+256, 12+512GB Waterdichtheid IP69 (ongewijzigd)

Oppo levert de Reno15 F met ColorOS 16 dat op Android 16 gebaseerd is. Nieuw hierin is de vloeiender interface en diverse slimme AI-functies. Ook is er synchronisatie mogelijk met macOS-computers. Zo kun je je telefoonscherm weergeven op je mac en copy/pasten tussen beiden.

Reno15 F in de winkels

Oppo moet de certificatie van het toestel in de EU nog even regelen, zo ontbreekt momenteel een energielabel wat nodig is voor de verkoop hier. Prijzen zijn ook nog niet bekend, evenals de exacte beschikbaarheid. De kleuren weten we wel. Verwacht naast een roze Afterglow Pink versie ook een Twilight Blue en Aurora Blue variant.

