Huiduitslag door je smartwatch? Zo loste ik het op

Net een nieuwe smartwatch gekocht en na een paar dagen een jeukende rode plek op je pols? Vervelend; en je bent niet de enige. Met deze tips loste ik het probleem zelf op, zonder mijn horloge terug te hoeven brengen.

Huiduitslag in de vorm van een rode pijnlijke plek op je pols heet contactdermatitis (of contacteczeem). Het is een reactie van je huid op direct contact met een stof of materiaal. Bij een smartwatch kan dat het bandje zijn, maar ook de achterkant waar de sensoren zitten.

Uiteindelijk toch tevreden met mijn Pixel Watch 4 dankzij deze tips

Die sensoren meten je hartslag, zuurstofsaturatie, beweging en soms zelfs je huidtemperatuur. Dat geeft een rijk inzicht in je gezondheid, slaappatroon en sportactiviteiten – super handig, totdat je er last van krijgt. En dat overkwam mij met mijn Google Pixel Watch 4.

Jeukende rode plek: hoe het begon

Na een paar dagen dragen merkte ik een jeukende rode plek onder het horloge, precies op de plek waar de sensoren rusten. Een snelle Google-zoekopdracht leverde één tip op: houd je huid droog. Maar mijn huid wás droog. Het horloge naar de andere pols verplaatsen bood ook geen soelaas, sterker nog, daar ontstonden na een paar dagen dezelfde klachten.

Het bandje losser of juist strakker zetten hielp evenmin. Moest ik mijn Pixel Watch 4 dan maar terugbrengen?

Eerst herstellen, dan oplossen

Voordat je iets probeert, geef je huid eerst de tijd om te herstellen. Bij mij duurde dat ruim twee weken. De roodheid en jeuk namen al snel af, daarna begon de plek te vervellen, vergelijkbaar met een lichte brandwond, en de symptomen leken daar gek genoeg ook op.

Twee simpele tips waarmee ik het oploste

Doe je smartwatch 's nachts af. Draag het bandje overdag een stuk losser.

Zo simpel was het uiteindelijk. Door het horloge 's nachts af te doen, blijft de sensorzijde niet urenlang op exact dezelfde plek drukken. Dat scheelt veel: bij mij ontstonden er al na één nacht weer een rode plek als ik het horloge omhield tijdens het slapen.

Het bandje losser dragen werkt vanuit dezelfde gedachte. Doe het een gaatje losser dan je gewend bent, of bij een klittenbandsluiting net wat ruimer. Het horloge moet kunnen verschuiven zodra je met je pols schudt. Zo rusten de sensoren niet steeds op precies hetzelfde stukje huid. Het voelt in het begin misschien wat onnatuurlijk, maar je went er snel aan.

Het nadeel van 's nachts afdoen is dat je geen slaapdata meer hebt. Wil je die toch af en toe meenemen? Draag je smartwatch dan een paar nachten per week, en geef je huid op de andere nachten rust.

Andere oplossingen tegen contactdermatitis door je smartwatch

De ene huid is de andere niet. Helpen de bovenstaande tips niet? Probeer dan deze:

Ruil je siliconenbandje voor een textiel- of nylonbandje. Stof ademt beter en houdt minder vocht vast. Wissel dagelijks van pols.

Zo geef je beide stukken huid de tijd om te herstellen. Houd de huid onder je horloge droog en schoon.

Spoel je pols en het bandje regelmatig af, zeker na het sporten of douchen. Maak je smartwatch goed schoon.

Tussen de sensoren en het bandje hopen zich snel zweet, zeepresten en huidschilfers op. Vermoed je een nikkelallergie?

Kies dan een horloge en bandje zonder nikkel, of met een nikkelafdekking. Houden je klachten aan?

Ga naar je huisarts of een dermatoloog. Soms zit er meer achter dan alleen contactdermatitis.

Waardoor kwam de irritatie?

Eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet zeker wat de oorzaak was. Het bandje lijkt me onwaarschijnlijk: ik gebruik het sportbandje met klittenband van stof, dat ademt goed en houdt amper vocht vast. Een nikkelallergie? Voor zover ik weet bevat de Watch 4 geen nikkel.

Mijn beste vermoeden: de warmte die de sensoren afgeven in combinatie met langdurig drukcontact op exact dezelfde plek. Wat de precieze oorzaak ook was, met deze aanpassingen draag ik mijn smartwatch nu weer zonder problemen. Ik hoop dat het bij jou net zo werkt.

Disclaimer: dit artikel is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring en is geen medisch advies. Houden je klachten aan of zijn ze ernstig? Neem dan contact op met je huisarts of een dermatoloog.