Samsung heeft de voordelige Galaxy A24 aangekondigd. Maar voorlopig alleen in Vietnam. Daar verscheen hij zonder persbericht op de nationale website. Wanneer we het toestel in de rest van de wereld ontvangen is nog onduidelijk. Dat dit gaat gebeuren staat wel vast.

De Galaxy A24 belooft een vrij eenvoudige 4G-telefoon te zijn met bijbehorend eenvoudig prijskaartje. Het toestel laat ongetwijfeld ook buiten Vietnam haar gezicht zien. Van het toestel wordt hoogstwaarschijnlijk ook een 5G-versie verwacht, de Galaxy A24 5G, en die gaan we vrijwel zeker ook in Nederland aantreffen. De nieuwe Galaxy A24 is onder andere Vampire Black en Lime Green De Samsung Galaxy A24 heeft een iets kleiner 6,5 inch scherm maar met een iets hogere resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Die pixels hebben een maximale helderheid van 1000 nits wat in deze categorie erg netjes is. Het aflezen in vol daglicht wordt hierdoor stukken beter. De A24 krijgt achterop ditmaal geen vier maar drie camera's; een 50MP hoofdcamera, 5MP ultra-groothoek en een 2MP macrocamera. Voorop zit een 13MP schieter met f/2.2 lens in een inkeping bovenin het scherm. Galaxy A24 specificaties Samsung rust het toestel uit met een achtkoppige processor op maximaal 2,2 GHz, mogelijk gaat het om de MediaTek Helio G99. De batterij heeft een capaciteit van 5000mAh en snelladen kan met maximaal 25W. Maar dan wel alleen bedraad. Handig is dat je je eigen koptelefoon kunt inpluggen dankzij de 3,5mm audio-jack. Deze poort ontbreekt tegenwoordig vaak op telefoons. Samsung A24 verkrijgbaarheid en prijs Verwacht het toestel binnenkort op de markt waarna mogelijk later de Galaxy A24 5G volgt. Welke prijzen deze telefoons krijgen is onbekend. De A24 zal beschikbaar komen in onder meer Vampire Black en Lime Green.