Motorola edge 70 pro vroegtijdig te zien; herstelt fout van voorganger

Het regent de laatste dagen beeldmateriaal van onaangekondigde Motorola-telefoons. Vandaag is het de edge 70 pro die in de spotlight staat. Dit dunne toestel lijkt uit te blinken in het helder vastleggen van foto's tijdens de nachtelijke uren.

In het kort Focus op nachtfotografie : edge 70 pro herstelt fout van voorganger met betere nachtcamera

Designvariatie : Afwerkingen in satijn-groen, blauw textiel en wit marmer

Lancering: Mogelijke onthulling rondom het WK voetbal (juni/juli 2026)

Onderstaande beelden van de Motorola edge 70 pro verschenen op X op het account van @_intakhab_alam. Het lijkt hier te gaan om persmateriaal wat webshops en providers straks kunnen gebruiken om het toestel mee aan de man te brengen. We zien de edge 70 pro in een groene kleur en met een satijnen afwerking.

Gelekt marketingmateriaal suggereert een sterke focus op de nachtmodus, een directe reactie op kritiek op de voorganger

Naast groen wordt het toestel ook in het blauw verwacht met een textiel textuur en een witte marmer-uitvoering. Achterop zien we drie camera's met een forse uitgevallen flitser. De afbeelding is helaas te laag in resolutie om het opschrift op de cameralenzen te lezen. Maar dat hoeft ook niet want we zien groot onder de naam "grijp de nacht" staan. Dat duidt mogelijk op een goede nachtmodus.

edge 70 pro herstelt fout van zijn voorganger

Moederbedrijf Lenovo heeft daarom als wallpaper gekozen voor een verlicht reuzenrad bij nacht. Het zijn allemaal hints naar de verwachte mogelijkheid om 's nacht goed belichte foto's te kunnen schieten. De edge 70 pro lijkt daarmee de fout van zijn voorganger, de edge 60 pro, te herstellen. Die ruilde de heldere hoofdcamera f/1.4 lens van de edge 50 pro in voor een donkerder f/1.8 exemplaar.

Het van origine Amerikaanse Motorola lijkt het komende WK voetbal in de Verenigde Staten aan te grijpen om met veel nieuwe telefoons te komen. Dat sportevenement begint 11 juni en eindigt met de finale op 19 juli. We moeten dus nog heel even geduld hebben.