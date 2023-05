Het bedrijf achter de Motorola-telefoons heeft zojuist de edge 40 officieel aangekondigd. Het stijlvolle toestel hing al enige tijd in de lucht, met name omdat Lenovo de edge 40 Pro al enige tijd geleden aangekondigd had. De edge 40 wordt waterdichter en krijgt een flink grotere accu.

We herkennen de Motorola edge-toestellen voornamelijk aan de stijlvolle vormgeving, met de nodige rondingen. De edge 40 is hier niet anders in. De voorzijde is van 56° gebogen glas met een speciale anti-vingerafdrukcoating. Achterop kun je kiezen uit versies gemaakt van acrylvezel (Lunar Blue of Eclipse Black) of vegan leather (Nebula Green).

De Motorola edge 40 met groene vegan leather achterkant

Nieuw aan de Motorola edge 40 is z'n flink waterdichtere behuizing met IP68-certificering. Dun is hij ook met slechts 7,58 millimeter en sterk afgeronde zijkanten. Achterop zitten nu nog maar twee camera's; een 50MP hoofdcamera met indrukwekkend grote f/1.4 aperture en OIS, en een 13MP ultragroothoekcamera met 120° brede kijkhoek. Weg is dus de 2MP dieptecamera die nog wel op de edge 30 zat, maar die kunnen we missen als kiespijn.

Motorola Spatial Sound

Voorop beschikt de edge 40 over een 6,55 inch groot pOLED-scherm met scherpe FHD+ resolutie, kleurrijke HDR10+ weergave en vloeiende 144 Hz playback. Geluid wordt verzorgd door dubbele speakers met Dolby Atmos-ondersteuning en Motorola's eigen Spatial Sound. De batterij krijgt verder een upgrade naar 4400 mAh en is met 68W snel op te laden. Draadloos laden behoort nu ook tot de mogelijkheden en kan met 15W relatief snel.

edge 40 in Eclipse Black

Prijs en beschikbaarheid

Voor de chipset is gekozen voor de nieuwe MediaTek Dimensity 8020. Deze processor beschikt over 5G-internet en een nette 8GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen is ten alle tijden 256GB groot en ook niet uitbreidbaar. De edge 40 komt in drie kleuren uit en heeft een adviesprijs van €599. De verkoop start nog vandaag.