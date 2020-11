Render toont aankomende Motorola Moto G10 Play

De opvolger van de Moto G9 Play komt er aan en de selfiecamera zit ditmaal in een schermgat in plaats van in een notch. Zo blijkt uit een verschenen render van Steve Hemmerstoffer, beter bekend als @onleaks.

Lenovo kondigde de Motorola Moto G9 Play in augustus van 2020 aan dus het is wat gek om 3 maanden na dato het al te hebben over een opvolger. Een opvolger die we voor het gemak maar even Moto G10 Play noemen maar die uiteindelijk ook onder een geheel andere naam uit zou kunnen komen.

Volgens het bericht wordt het scherm zo'n 6,5 inch groot, net zo groot als het Max Vision-scherm van de G9 Play. Nieuw echter aan het scherm is het schermgat voor de selfiecamera. Op diens voorganger werd nog gebruikt gemaakt van een notch maar dat is een ontwerpstijl waar veel fabrikanten inmiddels van afgestapt zijn.

Moto G10 Play aankondiging

De afmetingen van het toestel komen uit op 165,3 x 75,4 x 9,5 millimeter. Zouden we de cameramodule meerekenen dan komen we uit op een dikte van 10,4 millimeter. Bovenop zit nog altijd een 3,5mm koptelefoonpoort en de vingerafdrukscanner vinden we in de zijkant. Steve verwacht een officiele lancering in de "komende weken". Gelet op wanneer de G9 Play werd aangekondigd lijkt ons dat sterk maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.