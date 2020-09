Nieuwe Apple Watch Series 6 kan zuurstofsaturatie meten

Apple heeft tijdens een Keynote de Apple Watch Series 6 aangekondigd. Naast een aantal nieuwe kleuren waaronder voor het eerst een Product Red-variant krijgt het slimme horloge een nieuw type sensor om je gezondheid te meten. Wat het horloge niet heeft is een oplader. Om het milieu te sparen levert Apple geen USB-oplader meer mee.

Het gaat om het meten van de zuurstofgehalte in je bloed, de zogenaamde zuurstofsaturatie (ook wel SpO2). Dankzij een nieuwe app krijg je na 15 seconden te horen wat het zuurstofgehalte in je bloed is. De Watch Series 6 kan hierdoor vertellen of je slaapapneu hebt. Patiënten die hieraan leiden hebben last van vermoeidheid ondanks een goede nachtrust. In theorie zou het horloge ook vroegtijdig signalen van Corona kunnen herkennen omdat dit de luchtwegen aantast.

De Apple Watch Series 6 wordt aangedreven door een 20% snellere chip; de S6. Deze zorgt niet alleen voor meer snelheid maar ook verbeterde bestaande functies. Zo is het Always-On Display nu 2,5 keer feller in de buitenlucht. WatchOS 7 krijgt ook een update waarin onder andere nieuwe Watch Faces gericht op surfen, fotografie en artsen. Er komt ook meer keuze voor bandjes. Zo is daar het Solo Loop-bandje dat volledig uit 1 geheel bestaat en zwembestendig is. Het nieuwe bandje is in 7 verschillende kleuren beschikbaar. De GPS-only versie krijgt een vanaf-prijs van 399 dollar. Voor het eerst levert Apple geen USB-oplader meer mee. Grote kans dat je daar thuis al één van hebt liggen. Het horloge is vanaf 18 september verkrijgbaar.

Goedkopere Apple Watch SE

Voor het eerst brengt Apple ook een SE-uitvoering uit van haar slimme horloge. De Apple Watch SE krijgt de S5-chip van een jaar geleden maar beschikt grotendeels wel over dezelfde sensoren waaronder een gyroscoop, kompas, hoogtemeter en bewegingssensor. Dankzij die laatste beschikt de Watch SE over Fall Detection waarmee hij contacten kan waarschuwen wanneer de drager gevallen is.

Het horloge komt uit voor een bedrag van 279 dollar. Wie dat ook nog te veel vindt kan voor de Apple Watch Series 3 gaan. Die blijft voor een nog lager bedrag in het assortiment. De Series 4 en 5 mogen met pensioen.