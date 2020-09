Sony Xperia 5 II officieel; 120Hz, 5G en flink grotere accu

Sony heeft haar line-up uitgebreid met een nieuw Xperia-model met 5G-ondersteuning. Het gaat om een relatief handzaam model met 6,1 inch OLED-scherm dat dankzij de 120Hz verversingssnelheid erg vloeiend oogt. De Xperia X5 II is bovendien het 2e Sony-model met 5G-ondersteuning.

Vergeleken met de voorganger van de Xperia 5 II beschikt hij over een flink grotere batterij; 4000 mAh tegenover 3140mAh in de Xperia 5. Gek genoeg besteed Sony daar nauwelijks aandacht aan in haar persbericht. Vermoedelijk omdat die extra capaciteit nodig is voor de overige nieuwe functies van de 'Mark 2'.

Sony Xperia 5 II met 4K slow-mo video

We hebben het dan over het fonkelnieuwe 120Hz CinemaWide-scherm. Een refreshrate van 120 Hertz en 240Hz Motion blur-reductie en Touch scanning rate zorgt niet alleen voor een snellere response maar ook voor soepeler beelden. Ideaal voor het spelen van games. Je kunt de Xperia 5 II zelfs verbinden met een DualShock4-controller om bijvoorbeeld Call of Duty te spelen. Het zit met de integratie met andere Sony-producten zoals gebruikelijk weer dik voor elkaar.

Eerste met 120fps slow-motion video in 4K HDR

Op papier beschikt de Sony Xperia 5 II wederom over een camerasysteem bestaande uit drie 12 megapixel sensoren. Het gaat toch om een ander trio. Weliswaar met Realtime Eye AF dat automatisch scherp stelt op het oog van je onderwerp maar nu met 4K HDR slowmotion video van 120fps. Volgens Sony is daarmee de 5 II de eerste smartphone ter wereld die dat kan.

Terug van weggeweest; de koptelefoonpoort

Sony is verder teruggekomen op haar beslissing om de koptelefoonpoort te verwijderen. Op de Xperia 5 II vind je die gewoon weer aan de bovenkant. Sony heeft de signaal-ruisverhouding zelfs met een keurige 90% verbeterd. Die verbeterde geluidskwaliteit komt goed van pas want je krijgt 3 maanden gratis een abonnement op de streamingdienst van Tidal. Prijzen beginnen bij 899 euro voor de kleuren blauw en zwart. Er is ook een grijze variant maar die lijkt niet overal uit te komen. Sony verwacht de Xperia 5 Mark 2 halverwege oktober in de winkels.