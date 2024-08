“Dunnere Samsung Fold heet Galaxy Z Fold Special Edition”

De dunnere versie van de Galaxy Z Fold6 waar Samsung momenteel aan werkt gaat de Galaxy Z Fold Special Edition heten, zo meldt Evan Blass. Deze insider denkt ook te weten hoe dik het toestel uiteindelijk wordt en daaruit blijkt al dat Samsung geen records gaat breken.

Toen Samsung de Galaxy Z Fold6 aankondigde kreeg deze het verwijt te dik te zijn. Ingeklapt meet Samsung's foldable namelijk 12,1 millimeter. Ter vergelijking; de Honor Magic V2 komt knap uit op 9,9 millimeter.

Dikte van Fold Special Edition, afbeelding via @evleaks

En alhoewel de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition flink op dieet gezet is, komt deze niet onder de magische 10mm grens. Volgens Evan Blass blijft de Fold Special Edition steken op 10,6 millimeter wat toch anderhalve millimeter dunner is.

Dunner met grotere schermen

Klappen we de Fold SE open dan slinkt de dikte naar 4,99 millimeter wat 0,61 millimeter dunner is dan de Fold6. Het binnenste scherm meet een ruimere 8 inch terwijl het buitenste scherm 6,5 inch groot is.

Special Edition krijgt iets grotere schermen

Om de Galaxy Z Fold Special Edition dunner te maken heeft Samsung enkele zaken achterwege gelaten. De ondersteuning voor de S-Pen bijvoorbeeld. Ook past Samsung vermoedelijk een andere Under Panel Camera (UPC) selfiecamera binnenin toe van 5MP.

Voorlopig alleen in Azië verkrijgbaar

Toe zover het positieve nieuws, er is ook minder leuk nieuws. Er gaan namelijk sterke geruchten dat Samsung de Galaxy Z Fold Special Edition alleen in Zuid-Korea en China uit wil brengen. Wellicht omdat het in die regionen sterke concurrentie van Huawei en Honor ondervindt.

Dat wil niet zeggen dat het toestel hier nooit uitgebracht zal worden, al valt het ook niet uit te sluiten. We wachten daarvoor eerste de officiële lancering af en kijken wat Samsung er over te zeggen heeft.

