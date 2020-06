Samsung overweegt draadloos laden voor Galaxy A-serie

Tot voor kort was draadloos laden alleen voorbestemd voor ultra dure smartphones. De crème de la crème, iets waar extra voor betaald moest worden. Maar tijden veranderen en Samsung wil nu ook haar betaalbare mid-range serie met deze handige functie uitrusten.

De Galaxy A-serie is een flinke melkkoe voor Samsung. Zo was de Galaxy A51 in het eerste kwartaal van 2020 het beste verkopende Android-toestel. Des te meer reden voor Samsung om de serie extra veel aandacht te geven. Dat gebeurde al toen het in 2019 de serie een flinke make-over gaf. Zo ging plastic de deur uit, kwamen er OLED-schermen en werden meerdere camera's geplaatst. En volgens deze Koreaanse site komt daar binnenkort ook draadloos laden bij.

Draadloos opladen, straks ook op de Galaxy A?

En dat geldt dan niet alleen voor de duurdere Galaxy A-modellen maar wellicht ook voor de goedkoopste exemplaren. Indien waar zou dit de strijd voor het middensegment flink doen oplaaien. Was het uitrusten van telefoons met draadloos laden voorheen iets duurs, tegenwoordig kan het door schaalvergroting veel goedkoper. Dat geldt ook voor de over het algemeen duurdere OLED-panelen en meerdere camerasensoren. De totale kosten moeten de telefoons niet onbetaalbaar maken. We kunnen de eerste Galaxy A-telefoons met draadloos laden vanaf 2021 verwachten. Het ligt voor de hand dat de opvolgers van de Galaxy A51 en A71 als eerste aan de beurt zijn.

Goed voor de consument

Andere fabrikanten van zogenaamde mid-range telefoons hebben daarmee voldoende tijd om in de tussentijd met een antwoord te komen. Verwacht een hevige strijd in dit prijssegment. Uiteindelijk is dit alleen maar goed nieuws voor de consument. Die krijgt straks meer waar voor z'n geld en kan dan ook beschikken over premium functies die tot voor kort alleen bestemd waren voor de duurste smartphones.