Snelle Motorola Moto G Fast en betaalbare Moto E aangekondigd

Moederbedrijf Lenovo heeft zojuist via een persbericht de Motorola Moto G Fast en nieuwe Moto E aangekondigd. Beide toestellen liggen vanaf 12 juni in de VS in de winkel, Canada volgt deze zomer. Of de modellen ook elders uitkomen is nog onbekend.

Nieuw in de Moto G-serie is de Moto G Fast. Die snelheid dankt hij volgens Lenovo aan de ingebouwde Snapdragon 665 processor. Een keurige mid-range chip die over acht kernen beschikt. Het werkgeheugen van 3 GB oogt wel wat krap maar Motorola belooft door het inzetten van kunstmatige intelligentie (AI) wel nette prestaties neer te kunnen zetten.

De vernieuwde Moto E in Midnight Blue

De Motorola Moto G Fast kent een ingebouwde batterij van 4000 mAh groot en 32 GB aan opslaggeheugen. Dat laatste is tot 512 GB uitbreidbaar via een apart verkrijgbare geheugenkaart. De G Fast kent een 6,4 inch groot scherm met HD+ resolutie. Op cameragebied zul je het moeten doen met een 16 megapixel hoofdcamera, een ultra-groothoekcamera en een macro-camera waarmee je tot maar liefst 5x dichterbij dan normaal scherp kunt stellen. Optisch zoomen zit er bij de Fast niet bij, dat zul je digitaal moeten doen.

Nieuwe Moto E

Bracht Lenovo ook nog een nieuwe Moto E uit. Vorige jaren gebruikte Motorola nog de naam Moto E + generatie. Deze Motorola Moto E krijgt een 6,2 inch Max Vision HD+ scherm met druppelvormige inkeping voor de selfiecamera. Achterop vinden we een dubbele camera van 13 + 2 megapixel. Er is een 3550 mAh grote batterij wat genoeg is voor een opgegeven accuduur van 2 dagen. De processorkeuze is gevallen op de Snapdragon 632 van Qualcomm. Deze octa-core chipset draait Android 10 met een redelijk karige 2 GB aan werkgeheugen.

Beide modellen zijn vanaf 12 juni eerst alleen in de VS te koop. Komende zomer verschijnt het toestel ook buurland Canada. Of er plannen zijn om ook andere landen aan te doen is nog onbekend maar is iets wat we zeker in de gaten zullen houden.

