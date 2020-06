HTC komt halverwege juni met nieuwe mobiel

Er is momenteel weliswaar geen enkele HTC-telefoon in Nederland verkrijgbaar, dat weerhoudt HTC er niet van de handdoek in de ring te gooien. Ze hebben een persevent voor dinsdag 16 juni aangekondigd. Mogelijk zien we dan de al uitgelekte HTC Desire 20 Pro.

Het verhaal van HTC is niet een heel prettige. De roemruchtige beginjaren waren veelbelovend maar de laatste tijd gaat het zo slecht dat we ons, soms hardop, afvragen of ze niet beter de stekker eruit kunnen trekken. Gelukkig zijn ze bij HTC net zo koppig als hier en houden ze stug vol. Dat kunnen we ergens wel waarderen. Of datzelfde geldt voor deze HTC Desire 20 Pro is nog maar de vraag.

Mogelijk zien we hem dus tijdens het persevent op dinsdag 16 juni 2020 in Taiwan. Naar verluidt is de Desire 20 Pro een Android 10-smartphone met schermgat en meerdere camera's achterop. Het geheel wordt aangedreven door een Snapdragon 665 wat op ons niet heel erg 'Pro' overkomt. Alleen als de prijs concurrent genoeg is zien we een toekomst voor dit toestel weggelegd.

Uiterlijk bekend, specs niet

Schetsen van het toestel verschenen eerder dit jaar al, dus we weten grofweg hoe hij eruit ziet. Toch geldt van veel specificaties nog dat ze onbekend zijn. Zo weten we altijd nog niet hoe groot het scherm is. Dat gaan we volgende week ongetwijfeld leren, en onthult HTC dan ook iets meer over haar toekomstplannen (of gebrek daar aan).

