HMD Skyline 2 vroegtijdig op de foto, ook specificaties gelekt

De in juli van 2024 aangekondigde HMD Skyline krijgt binnenkort een opvolger. Plaatjes van de Skyline 2 duiken op bij een X-gebruiker samen met enkele specificaties. Ook zou het Finse HMD op punt staan om haar eerste smartwatch aan te kondigen.

Onderstaande foto lijkt verdacht veel op de bestaande HMD Skyline maar het gaat volgens X-gebruiker smashx_60 toch echt om de Skyline 2. Dat blijkt ook wel omdat de eerste niet verkrijgbaar was in een zwarte uitvoering met aluminium frame.

Eerste afbeelding van vermeende HMD Skyline 2 of Skyline 2 GT

We kunnen beide telefoons ook met elkaar vergelijken want we krijgen ook een handvol specificaties van dezelfde X-gebruiker;

6.55" pOLED-scherm, 144Hz, 1200 nits

Snapdragon 7s Gen 3-processor

108+50+13MP camera achterop

50MP selfiecamera

5000mAh accu + 33W snelladen + Qi2 draadloos opladen met magneten

Android 15 + 3 jaar aan OS-upgrades

IP54 waterdicht

Self Repair Gen2

Hieruit kunnen we concluderen dat de HMD Skyline 2 een iets helderder scherm krijgt, een nieuwe generatie Snapdragon-processor en een iets grotere batterijcapaciteit. Niet echt de moeite van het upgraden waard dus. Daar heeft HMD de Skyline 2 GT voor in gedachten.

HMD Skyline 2 GT

Deze uitvoering krijgt een 2000 nits helder scherm, 108+50+50 camera setup, sneller 45W laden, 12GB aan werkgeheugen en een betere IP67 waterdichte behuizing. Ook zal het beeldscherm van de Skyline 2 GT afgerond zijn en dat van de Skyline 2 niet. Hierdoor zal de GT iets meer premium ogen.

Dezelfde bron noemt ook nog even terloops het bestaan van de HMD Pulse 2, Crest 2, Hyper en XR22. Dat zijn allemaal telefoons die we de komende tijd mogen verwachten. Dat geldt ook voor de Rubber 1 en 1S; de eerste smartwatches van HMD. Volgens geruchten draaien beide smartwatches Wear OS en zal de eerste uitgerust worden met een 2MP camera. Dergelijke smartwatches hebben we al lang niet meer gezien.

HMD smartwatch met camera

Zodra we meer informatie binnenkrijgen over de volgende generatie HMD-producten dan maken we daar hier zo snel mogelijk melding van. Mogelijk moeten we eerst nog even zomervakantie vieren voordat we ze mogen aanschouwen.