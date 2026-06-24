iPhone of Android?

De eeuwige vraag bij het kopen van een nieuwe telefoon. Vraag het aan tien mensen en je krijgt elf meningen — en beide kampen zijn er heilig van overtuigd dat ze gelijk hebben. De waarheid is wat saaier: er is geen "beste" keuze. Er is alleen de keuze die het beste past bij jouw budget, je gewoontes en de gadgets die je al in huis hebt.

Toch valt er prima iets zinnigs over te zeggen. Want iPhone en Android maken in 2026 echt andere keuzes, en die verschillen merk je elke dag. Hieronder leggen we eerlijk uit waarom je voor team iPhone zou kiezen, en waarom team Android minstens zo'n sterk verhaal heeft. Daarna helpen we je in een paar regels naar de juiste kant.

Waarom team iPhone?

De grootste troef van Apple is niet één telefoon, maar het complete plaatje. Een iPhone werkt vrijwel naadloos samen met de rest van Apple. Heb je AirPods in je oren en een Apple Watch om je pols, dan springt je muziek vanzelf over van telefoon naar laptop, neem je een telefoontje aan op je horloge en deel je in twee tikken een foto met de iPad op de bank. Dat klinkt als een detail, tot je het een week gewend bent en niet meer terug wil.

Daar komt het gemak bij. iOS doet al jaren ongeveer hetzelfde, op dezelfde plek, op elke iPhone. Voor wie geen zin heeft om dingen uit te zoeken — of de telefoon van een (groot)ouder beheert — is die voorspelbaarheid goud waard. De line-up is bovendien overzichtelijk: je kiest grofweg tussen de instap-iPhone, een grotere of dunnere variant en de Pro-modellen, en that's it. Minder keuzestress, minder kans op een miskoop. Bekijk de actuele iPhone-modellen als je wilt zien waar je nu uit kiest.

Apple scoort ook op de lange termijn. iPhones krijgen jarenlang software-updates, waardoor zelfs een toestel van vier of vijf jaar oud nog gewoon meedraait met de nieuwste functies. Dat zie je terug in de prijs als je 'm later inruilt of doorverkoopt: een gebruikte iPhone houdt opvallend goed z'n waarde. Reken dat mee, dan is het prijsverschil met Android op papier vaak groter dan in de praktijk.

Kort samengevat kies je iPhone als je waarde hecht aan eenvoud, een soepel samenspel tussen je apparaten en een toestel dat je zorgeloos lang kunt gebruiken.

Waarom team Android?

Android draait om iets anders: vrijheid. En dat begint al bij de portemonnee. Waar Apple een handvol modellen heeft, kun je bij Android kiezen uit tientallen toestellen, van degelijke telefoons onder de 300 euro tot absolute topmodellen. Zoek je een compacte telefoon, een fotomonster of een toestel dat acht jaar updates krijgt en je zelf kunt repareren? Voor vrijwel elke wens en elk budget is er wel een passende Android-telefoon. Die keuzevrijheid is meteen Androids grootste kracht.

Ook qua hardware durft het Android-kamp meer. De spannendste vormfactor van het moment vind je hier: foldables die opengeklapt veranderen in een mini-tablet, of compacte klaptelefoons die weer in je broekzak passen. Daarnaast krijg je vaak functies waar Apple (nog) niet aan wil, zoals een ingebouwde pen voor notities, extreme zoomcamera's en flink snellere opladers. Wil je je telefoon écht naar je hand zetten — andere app-iconen, widgets overal, een andere standaardbrowser — dan geeft Android je die ruimte gewoon.

Op het gebied van slimme functies zit Android voorin. De fototrucs en AI-bewerkingen op de nieuwste toestellen halen het beste uit een gewone kiekje, vaak zonder dat je foto het internet op hoeft. En het idee dat Android-telefoons na twee jaar bij het vuilnis horen, klopt allang niet meer: de grote merken beloven inmiddels tot zeven jaar updates op hun topmodellen — net zo lang als een iPhone.

En het ecosysteem-argument? Dat speelt hier net zo goed. Combineer je telefoon met een smartwatch en een paar draadloze oordopjes van hetzelfde merk, of pak er een Android-tablet bij, en je krijgt eenzelfde soort samenspel — alleen dan zonder dat je vastzit aan één fabrikant.

Kort samengevat kies je Android als je meer toestel voor je geld wilt, graag zelf de touwtjes in handen houdt en openstaat voor nieuwe vormen en functies.

Welk team word jij?

Geen tijd om te dubben? Deze vuistregels brengen je snel naar de juiste kant:

Heb je al AirPods, een Apple Watch of een iPad? Dan maakt een iPhone je leven simpelweg makkelijker.

Dan maakt een iPhone je leven simpelweg makkelijker. Wil je zo min mogelijk uitzoeken en lang zorgeloos gebruiken? Team iPhone.

Team iPhone. Heb je een scherper budget of wil je juist het maximale voor je geld? Team Android.

Team Android. Sleutel je graag, of trekt een opvouwbaar scherm je over de streep? Team Android.

Twijfel je nog? Begin dan niet bij de telefoon, maar bij de gadgets die je al gebruikt — daar zit meestal het eerlijkste antwoord. Vergelijk gerust eerst rustig de actuele iPhones naast de Android-toestellen, en kijk welke prijs en functies het beste bij je passen. Welk team je ook kiest, het kan eigenlijk geen verkeerde keuze zijn.